Sheinbaum afirma que a México "le fue muy bien" en el viaje a España

"Siempre es recibido muy bien México en el exterior, la verdad. Y mucho cariño en el aeropuerto, en el avión, todo muy bien, nos fue muy bien. Bueno, le fue muy bien a México, porque no es personal, vamos con la representación de México”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana señaló que uno de los principales objetivos de su participación en el encuentro internacional fue visibilizar el papel de México en el mundo y el origen histórico de su proyecto político.

"Primero, el objetivo de la participación era reconocer a México. Un reconocimiento internacional de dónde venimos y a quién representamos", dijo.

En ese sentido, señaló que durante su visita a España reivindicó el legado de los pueblos originarios como parte esencial de la identidad nacional y subrayó los principios históricos de la política exterior mexicana, como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, "solución pacífica de los conflictos", enumeró.

Señaló que estos ejes forman parte del marco constitucional mexicano y también están recogidos en la Carta de las Naciones Unidas.

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Entre las propuestas planteadas durante la cumbre, Sheinbaum destacó la necesidad de impulsar soluciones pacíficas a los conflictos globales y de redirigir recursos destinados al gasto militar.

“(Que) parte de lo que se destina hoy al militarismo en el mundo, se destine a reforestar el mundo y a dar empleo a millones de ciudadanos a lo largo y ancho de nuestro planeta”, señaló.

Sobre la reunión bilateral con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, explicó que dialogaron sobre cooperación cultural, educativa y científica.

"Hablamos de seguir con las exposiciones en España particularmente, de seguir enviando exposiciones que tienen que ver con los pueblos originarios", explicó.

La presidenta también destacó la colaboración tecnológica con España, especialmente con Barcelona, donde visitó la supercomputadora de la ciudad.

“Una red de supercómputo en nuestro país que ellos amablemente nos van a ayudar a diseñarlo y a ponerlo en marcha aquí en nuestro país”, indicó, y aseguró que forma parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura científica y tecnológica de México.

Esta fue la primera visita de un presidente de México a España desde la de 2018 de Enrique Peña Nieto (2012-2018), luego de que las relaciones entre ambos países se tensaron tras la carta enviada en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), del mismo partido que Sheinbaum, en la que pedía a la Corona española un gesto de disculpa por los agravios cometidos durante la conquista y la colonia.