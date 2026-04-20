Sheinbaum asegura que desconocía operativo donde murieron funcionarios de EE.UU. en México

“No estábamos enterados. Fue una decisión del Gobierno de Chihuahua (...) No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada de los Estados Unidos en México”, declaró durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante reaccionó así al accidente ocurrido el domingo en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, cuando funcionarios regresaban de un operativo en el municipio de Morelos, donde fue desmantelado un laboratorio del narcotráfico, según informó la Fiscalía estatal.

Sheinbaum expresó sus condolencias por las víctimas, entre quienes se encontraban dos funcionarios de la embajada estadounidense y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, incluido su director, Pedro Ramón Oseguera Cervantes.

“Lamentamos el fallecimiento, porque independientemente de cualquier situación está lo humano y lamentamos este accidente que hayan fallecido y tienen toda la solidaridad y todo el apoyo del Gobierno de México y estamos en contacto con la embajada de los Estados Unidos. Eso es lo primero por encima de todo”, señaló.

La mandataria subrayó que su Administración no fue informada de la colaboración entre autoridades estatales y personal estadounidense en tareas de seguridad, por lo que anunció que su Gobierno solicitó información tanto al Ejecutivo estatal como a Washington para esclarecer lo ocurrido y determinar si existió alguna irregularidad legal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estamos pidiendo toda la información al Gobierno de Chihuahua y también al Gobierno de los Estados Unidos y revisando si hay alguna violación a la ley de seguridad nacional”, sostuvo.

Insistió en que, aunque existe cooperación bilateral en materia de seguridad, esta debe realizarse dentro de canales institucionales y con pleno respeto a la soberanía mexicana.

“Hay colaboración, hay coordinación, pero no hay operaciones conjuntas en tierra, ni en aire. No hay operaciones conjuntas”, zanjó.

Añadió que la relación en materia de seguridad con Estados Unidos se gestiona exclusivamente a nivel federal, no estatal.

Sobre una posible explicación formal por parte del embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, Sheinbaum indicó que ya existe comunicación con el diplomático.

La presidenta insistió que el operativo no fue conocido por el gabinete federal de seguridad y desmintió versiones difundidas previamente por la Fiscalía estatal.

“Pero es importante que lo sepan porque el día de ayer se dio a conocer por parte de la fiscalía (de Chihuahua) que había conocimiento y no es así. No es así”, señaló.

El accidente ocurre en medio de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en el combate al narcotráfico, particularmente en Chihuahua, una de las regiones con mayor actividad del crimen organizado en el norte del país.