Sheinbaum recibe a negociador del T-MEC de EEUU y destaca avances positivos

"Recibí en Palacio Nacional a la delegación de Estados Unidos encabezada por el embajador Jamieson Greer, Representante Comercial para las conversaciones con México acerca de la revisión del T-MEC. Seguimos avanzando positivamente", dijo la mandataria en un breve mensaje en redes sociales.

Sheinbaum afirmó que en encuentros anteriores México presentó "propuestas específicas" y espera que en su reunión con el funcionario estadounidense, que llegó ayer al país, se pueda avanzar en esta materia.

En el encuentro de este lunes, añadió, estarán presentes el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard; el de Agricultura, Julio Verdegué, y la representante del país norteamericano en el Banco Mundial, Diana Alarcón.

"A nosotros nos importa mucho el tema del acero, el aluminio y los automóviles, que pudiera llegarse a un acuerdo previo más allá de la propia negociación (...) Queremos que permanezca el tratado con algunas mejoras, pero en esencia es una revisión lo que se está planteando del tratado", declaró en su conferencia de prensa diaria.

Tras el encuentro con Sheinbaum, Greer se trasladó junto con Ebrard para sostener un encuentro con un grupo de empresarios mexicanos, con especial énfasis en los sectores del acero y automotriz.

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"El proceso de revisión del tratado, diría yo, va muy bien. A juzgar por lo que hoy viene esta reunión con la Presidenta", indicó Ebrard en breves declaraciones a la prensa.

La primera ronda de negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos fue a finales de marzo en Washington.