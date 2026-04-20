Tres ONG denuncian a Mali por violaciones de derechos humanos cometidas junto con Wagner

En un comunicado, las ONG -la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), TRIAL International y la Unión Africana de Abogados (PALU)- afirmaron este lunes que "el caso representa el primer intento conocido de exigir responsabilidades a un estado ante la ACtHPR -un tribunal de la Unión Africana (UA) con sede en Arusha (Tanzania)- por albergar y contratar actores militares y de seguridad privados".

"La demanda busca establecer la responsabilidad de Mali tanto por los abusos presuntamente cometidos en su territorio como por su incumplimiento a la hora de prevenir violaciones, proteger a la población civil e investigar, procesar y sancionar a los responsables, así como de proporcionar reparación a las víctimas", señalaron las entidades denunciantes.

El caso se apoya en información recabada por el Centro de Derechos Humanos de Berkeley (Estados Unidos) y el grupo de investigación INPACT, con sede en Suiza.

El apoyo de Mali a estos grupos militares y de seguridad privados "no es solo un problema doméstico", ya que "actores como el Grupo Wagner operan a través de redes transnacionales, con estructuras flexibles, movimientos transfronterizos y cadenas de suministro opacas", destacaron las organizaciones.

"En un momento en que la violencia está cada vez más impulsada por actores que operan a través de fronteras, los mecanismos de rendición de cuentas africanos tienen un papel crucial", añadieron.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Después de la retirada en los últimos años de las fuerzas antiterroristas francesas e internacionales de Mali, a petición de la junta golpista maliense, Rusia se involucró en la lucha contra el yihadismo en el país, primero a través del grupo privado de seguridad Wagner y, posteriormente, del Cuerpo Africano (Africa Corps), un grupo paramilitar estrechamente dirigido por el Ministerio de Defensa ruso.

Moscú ha expandido su presencia militar en África en los últimos años, también en otros países como Guinea Ecuatorial o República Centroafricana (RCA), a través de sus mercenarios, que han sido acusados de perpetrar numerosas violaciones de derechos humanos y asesinatos contra las poblaciones locales de estos países.