Un equipo de arqueólogos españoles identifica un papiro de la Ilíada en una tumba egipcia

Barcelona, 20 abr (EFE).- Un papiro con un fragmento de la 'Ilíada' de Homero en el interior de una tumba de época romana de hace aproximadamente 1.600 años en la localidad de Al Bahnasa (Egipto) ha sido identificado por un equipo de arqueólogos del Instituto del Próximo Oriente Antiguo de la Universidad de Barcelona (UB), España.