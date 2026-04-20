Un organismo público de documentos oficiales es objeto de un ataque informático en Francia

El ataque informático tuvo lugar el pasado miércoles y afectó a las cuentas de usuarios, tanto particulares como profesionales, del portal ants.gouv.fr., indicó el Ministerio de Interior en un comunicado.

Según el departamento de Interior, y a la espera de que concluyan las investigaciones en curso, los datos potencialmente afectados en el caso de cuentas particulares corresponderían a información de identificación.

Entre ellos figuran el identificador de acceso, el tratamiento (civil), apellidos, nombre, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento y el identificador único de cuenta.

En algunos casos, también podrían verse comprometidos otros datos no sistemáticos, como la dirección postal, el lugar de nacimiento o el número de teléfono.

Los usuarios afectados están siendo informados de manera individual, indicó el Ministerio de Interior francés.

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No obstante, aclaró que la eventual filtración no afecta a los documentos o justificantes aportados durante los trámites administrativos, como archivos adjuntos, y subrayó que los datos comprometidos no permitirían un acceso ilegítimo a las cuentas del portal.

En cumplimiento del artículo 33 del Reglamento General de Protección de Datos, el incidente fue notificado a la Comisión Nacional de Informática y de Libertades (CNIL).

Asimismo, se ha remitido un informe a la Fiscalía de París conforme al artículo 40 del Código de Procedimiento Penal, con vistas a la apertura de una investigación.

La Agencia Nacional de Seguridad de Sistemas de Información (ANSSI) también ha sido alertada.

Las investigaciones técnicas, iniciadas tras la detección del incidente, continúan en curso y están siendo llevadas a cabo por los equipos de la ANTS en coordinación con los servicios competentes. Su objetivo es determinar con precisión el origen y el alcance del incidente, según Interior.

El Ministerio indicó que ya se han implementado medidas de refuerzo de la seguridad para garantizar la continuidad del servicio y la protección de los datos.

Por el momento, no se requiere ninguna acción por parte de los usuarios. Pese a ello, Interior recomendó extremar la vigilancia ante posibles comunicaciones sospechosas o inusuales (como mensajes SMS, llamadas o correos electrónicos) que aparenten proceder del organismo.

Finalmente, Interior recordó que la comercialización o difusión de datos presentados como propios constituye una actividad ilegal.