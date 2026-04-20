Vietnam ordena retirar potitos Hipp tras hallarse envases con raticida en Europa

La Autoridad de Seguridad Alimentaria de Vietnam, dependiente del Ministerio de Salud, emitió el domingo un documento recogido por la prensa oficialista solicitando a distribuidores retirar del mercado los potitos de zanahoria con patata de 190 gramos de Hipp, objeto en Austria de una investigación de la policía criminal.

Las autoridades vietnamitas también han pedido a los consumidores que dejen de utilizar dicho producto y han ordenado una revisión urgente a nivel nacional de estos tarros para bebés.

Además, el Departamento de Comercio Electrónico y Economía Digital deberá notificar a plataformas y sitios web para que coordinen el cese de su comercialización en caso de que estén siendo distribuidos en Vietnam.

La cadena de supermercados Spar retiró todos los productos Hipp de sus cerca de 1.500 tiendas en Austria el sábado, ante la sospecha de que algunos potitos pudieron haber sido envenenados con raticida, en un caso que las autoridades investigan como un intento de extorsión.

"En el marco de una investigación de la policía criminal, existe la sospecha de que algunas unidades del producto Hipp tarrito de 'zanahoria con patata, 190 gramos' han sido adulterados con veneno para ratas", informó la Agencia Austríaca de Salud y Seguridad Alimentaria (AGES).

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"Los tarros manipulados estaban marcados con una pegatina blanca con un círculo rojo" en la base del producto, añadió el ente, que ha explicado que los raticidas contienen distintos principios activos, con la bromadiolona como el más común, un antagonista de la vitamina K que afecta a la coagulación sanguínea.

Puede provocar hemorragias como sangrado de encías o nariz, hematomas o presencia de sangre en las heces, y los síntomas pueden aparecer entre dos y cinco días tras la ingesta.

Hipp, por su parte, advirtió en un comunicado que no podía descartar que terceros hayan introducido una sustancia peligrosa en sus potitos de zanahoria con patatas.

La alarma por raticidas encontrados en esta comida para bebés se ha extendido a República Checa, donde se hallaron dos frascos contaminados en un supermercado TESCO de Brno, y a Eslovaquia, donde se investiga un lote sospechoso.