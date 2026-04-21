AIE: aunque mañana se reabra Ormuz, hará falta mucho tiempo para volver a la normalidad

"Aunque mañana se reabriera el estrecho de Ormuz, hará falta mucho tiempo antes de volver a la normalidad, porque hay instalaciones energéticas, petroleras y de otro tipo, muy dañadas" en el golfo Pérsico, destacó Birol en una entrevista a la emisora France Inter.

Preguntado sobre los dos años que había estimado él mismo como el tiempo necesario para recuperar la actividad previa a la guerra en las instalaciones energéticas del golfo Pérsico, confirmó esa estimación pero puntualizando que todo se hará de forma progresiva.

El responsable de la AIE -organización creada en 1974 en reacción a la primera crisis petrolera que reúne a la mayor parte de los países de la OCDE- insistió en que la actual es "la mayor crisis de la historia" en términos de energía porque no afecta sólo al suministro de petróleo, sino también al gas, a los fertilizantes, o a los productos petroquímicos.

"Va a frenar el crecimiento económico y cuanto más dure más difícil va a ser", señaló antes de hacer hincapié en que afectará particularmente a países en desarrollo, por los que está más inquieto que por los europeos, porque en muchos casos se van a ver confrontados a "una espiral de deuda" que pesará sobre las próximas generaciones.

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado el pasado día 14, la AIE señaló que la producción de petróleo en el mundo sufrió un desplome de 10,1 millones de barriles diarios (mb/d) en marzo por la guerra en Oriente Medio, lo que constituye la mayor caída de la historia.

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Y el bloqueo del estrecho de Ormuz acarreó pérdidas en las exportaciones de petróleo desde el golfo Pérsico de 13 mb/d, que se tienen que compensar en parte recurriendo a las reservas, que están bajando. Una situación que ha llevado a la agencia a revisar fuertemente a la baja sus previsiones sobre la demanda de petróleo.

Birol confirmó que "por el momento, Rusia sale bien parada" de esta crisis porque sus ingresos petroleros se duplicaron en marzo, gracias sobre todo al tirón del precio del petróleo y en menor medida al incremento de sus exportaciones.

Pero añadió que "a largo plazo las consecuencias de esta crisis conducirán a redibujar el mapa energético", como ya ocurrió con el choque petrolero de 1973, cuando por ejemplo muchos países optaron por construir centrales nucleares para sustituir a los hidrocarburos en la producción de electricidad.

Ahora cree que también "habrá ganadores", en particular las energías renovables y de nuevo la nuclear. Pero al mismo tiempo, algunos países asiáticos recurrirán más al carbón.

Preguntado sobre el escepticismo climático del presidente estadounidense, el director ejecutivo de la AIE, que desde que está en el cargo promueve políticas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, se mostró diplomático, sin emitir críticas directas aunque sus posiciones son claramente divergentes.

"La Administración de (Donald) Trump tiene sus propias prioridades", señaló antes de puntualizar que hay que examinar las cifras que muestran que "las renovables se desarrollan en el mundo entero por suflexibilidad económica".