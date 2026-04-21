Alemania rechaza sanciones a Israel y aboga por el diálogo constructivo en temas críticos

"Consideramos que algo así es inapropiado. No obstante, es evidente que debemos dialogar con Israel sobre las cuestiones críticas", declaró Wadephul a su llegada al Consejo de Ministros de Exteriores de la UE al aludir a posibles sanciones.

El jefe de la diplomacia germana señaló que el Gobierno alemán se mostró crítico con la reciente introducción en Israel de la pena de muerte para los condenados por asesinato terrorista, y recordó que Berlín ya había advertido anteriormente de que no se diera este paso.

Asimismo, agregó que el Ejecutivo alemán tiene una posición muy clara respecto a la violencia de los colonos israelíes y, en ese sentido, señaló que espera del Gobierno de Israel en su conjunto que se oponga a la misma "de forma más clara y firme, y con todos los medios que ofrece el Estado de derecho".

También es clara la posición del Gobierno alemán respecto al cumplimiento del derecho internacional, en cuanto a que "no debe haber ninguna anexión en Cisjordania", afirmó Wadephul.

Además, "seguimos insistiendo en que debe hacerse posible una solución de dos Estados", recalcó.

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"Pero esto debe hacerse en un diálogo crítico y constructivo con Israel. Eso es lo que defendemos", subrayó.

Wadephul se refirió asimismo al alto el fuego y las conversaciones entre Líbano e Israel, que "dan motivos para albergar una cautelosa esperanza", dijo, al tiempo que animó a ambas partes a seguir por este camino.

Lo que se necesita ahora, señaló, son acuerdos sólidos para la protección de la población civil a ambos lados de la Línea Azul, seguridad para los cascos azules de la misión de la FINUL, así como una pacificación duradera en el marco de la Resolución 1701 de la ONU.

"Es decir, existe una oportunidad para mejorar la situación en Oriente Próximo y este enfoque constructivo es el que quiero poner en práctica aquí", declaró.