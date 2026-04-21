Claves de la decisión de Japón de exportar armas letales por primera vez en 80 años

Estas son las claves de una decisión controvertida, que ha generado debate en Japón debido a lo que supondrá la venta de armamento para un país gobernado por una Constitución pacifista:

La venta de "todos los equipos de defensa" será posible a partir de ahora, dijo en la red social X la primera ministra, Sanae Takaichi, sobre una revisión que elimina las cinco categorías que limitaban la exportación de armas letales.

Hasta ahora, Japón únicamente podía exportar productos de defensa relacionados con los ámbitos del rescate, el transporte, el aviso, la vigilancia y el desminado. En adelante, el país asiático podrá vender cualquier producto militar, incluidos misiles o buques de guerra, previa aprobación del Gobierno japonés.

Con todo, los productos clasificados como "armamento" solo podrán exportarse a los 17 países con los que Japón mantiene tratados de cooperación en defensa, entre ellos Estados Unidos o Reino Unido.

La nueva normativa incluye también una cláusula que deja la puerta abierta a exportar armamento a países en conflicto si las autoridades consideran que existen "circunstancias especiales".

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"Ningún país puede proteger su paz y seguridad por sí solo", afirmó Takaichi en X, al subrayar que las exportaciones "contribuirán a mejorar las capacidades de defensa" de los aliados de Japón.

En su mensaje, Takaichi dijo que el archipiélago se enfrenta a un "entorno de seguridad cada vez más severo", y confió en que la exportación de material militar japonés a países aliados ayudará a prevenir conflictos y a "garantizar la seguridad de Japón".

La decisión también busca impulsar la industria nacional de defensa, limitada hasta ahora a producir únicamente para las Fuerzas de Autodefensa (el Ejército japonés), y mejorar su capacidad de suministro.

En una rueda de prensa este martes, el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, destacó que "la exportación de equipamiento permite a las empresas mantener una mayor capacidad productiva en comparación con la producción exclusiva" para las Fuerzas de Autodefensa.

"Reconozco que esto no solo contribuye al fortalecimiento de la capacidad de disuasión y respuesta de nuestros aliados y países afines, sino que también conduce al mantenimiento y reforzamiento de nuestra propia base industrial y tecnológica de defensa", explicó el responsable.

Japón aprobó en 2022 una revisión de su estrategia de seguridad a largo plazo en la que trazó un giro sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial a sus políticas defensivas, prometiendo reforzar sus capacidades de contraataque mediante un aumento del gasto militar y adquiriendo armamento como misiles de crucero e hipersónicos.

Pero estos planes no venían acompañados de medidas específicas para lograrlos, en parte por la oposición del entonces socio menor de la coalición de gobierno, el partido budista Komeito, según explicó recientemente a EFE Hirohito Ogi, exfuncionario del Ministerio de Defensa japonés y analista en el Instituto de Geoeconomía (IOG) de Tokio.

Según Ogi, la exportación de material militar es una de esas medidas, desbloqueada ahora por el acuerdo de coalición entre el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi y su nuevo socio, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin).

Más allá de sus posibles beneficios estratégicos e industriales, la decisión de permitir las exportaciones de armas ha generado debate en un país que ha hecho bandera del pacifismo desde su derrota en la Segunda Guerra Mundial.

En un sondeo publicado este lunes por el periódico japonés Asahi, un 67 % de los encuestados se mostraba en contra de permitir la venta de armamento letal a otros países, mientras que Tokio viene registrando varias protestas multitudinarias en el último mes contra los planes de Takaichi de reformar la Constitución para proteger el rol de las Fuerzas de Autodefensa japonesas.

En paralelo, Pekín, que mantiene una disputa diplomática con Tokio desde finales del año pasado a cuenta de Taiwán, lleva meses alertando de lo que considera un creciente militarismo en el archipiélago.

En un editorial publicado este domingo, el medio estatal chino Global Times acusó a Japón de buscar una remilitarización acelerada para impulsar "una nueva fase de expansión militar a gran escala".

Takaichi, por su parte, defendió este martes que el compromiso de Tokio de mantener su estatus de nación pacifista no ha cambiado, y dijo que su Gobierno limitará las exportaciones de armas a los países que se comprometan a respetar la Carta de las Naciones Unidas.