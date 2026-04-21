Colombia hace una apuesta por la descarbonización que llevará a conferencia de Santa Marta

El presidente colombiano, Gustavo Petro, es uno de los principales defensores de la transición energética y durante los tres años y medio que lleva de Gobierno ha llevado su lucha contra la crisis climática a algunos de los principales escenarios globales, como la Asamblea General de Naciones Unidas.

"Las energías limpias significan más paz y democracia al poderse generar desde cualquier hogar del mundo. Las energías fósiles solo traen guerras y destrucción de la democracia", expresó Petro en X la semana pasada.

Es por eso que su Gobierno y el de Países Bajos llevarán a cabo la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, entre el 24 y 29 de abril próximos en la ciudad colombiana de Santa Marta, con la que busca trazar una hoja de ruta para iniciar la eliminación progresiva de estos combustibles en países con alta dependencia económica de su explotación.

En 2023, durante la COP28 de Dubái, Petro confirmó que Colombia no firmaría más contratos de exploración en carbón y petróleo y gas, como parte de la política de descarbonización de su Gobierno.

"Colombia ha decidido no firmar más contratos de exploración en carbón y petróleo y gas. Esto es de intenso debate en Colombia. No significa que nos quedemos sin el petróleo y sin el carbón, pues ya hay carbón, petróleo y gas en explotación, y ya hay muchísimos contratos de exploración firmados antes en vigencia", expresó entonces Petro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, el presidente encargado de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, aseguró el pasado 9 de abril que la compañía apunta a "generar sostenibilidad, valor y crecimiento", con énfasis en la eficiencia del gasto para garantizar estabilidad en el mediano y largo plazo, y con las iniciativas de transición energética como nuevas fuentes de ingresos.

Colombia prevé inaugurar este semestre una planta de hidrógeno verde en la Refinería de Cartagena de Indias, que será la más grande de la región, según el ránking mundial de proyectos de hidrógeno de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés).

El objetivo es que esta infraestructura produzca 800 toneladas anuales de hidrógeno verde, que tendrá una pureza de hasta el 99,9 % y evitará la emisión de 7.700 toneladas de CO2, es decir el equivalente al dióxido de carbono generado por 1.650 vehículos cada año.

Petro visitó en diciembre del año pasado esta planta y aseguró que la puesta en marcha de este proyecto aportará a la lucha del país contra la crisis climática.

"Esta es la planta más grande de hidrógeno verde de Suramérica. Me enorgullece mostrársela a Colombia, porque hablamos de esto hace cuatro años, pero aquí ya no es hablar, aquí ya es una realidad", dijo entonces el mandatario.

Colombia también busca convertirse en un país pionero en Latinoamérica en la generación de energía eólica costa afuera para la industria, el comercio y el uso doméstico.

Para este propósito, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) realizó en noviembre pasado una primera ronda de adjudicación del mecanismo de mercado para proyectos de este tipo, pero sólo recibió una oferta del CI GMF Coöperatief U.A., filial del grupo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

"Apostamos por tecnologías que eleven la confiabilidad, de cero emisiones y reactiven la economía con nuevos encadenamientos productivos", señaló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sobre este proyecto que busca fortalecer a Colombia como referente de la transición energética en Latinoamérica.