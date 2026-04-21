Costa Rica y Colombia decomisan cargamento de cocaína valorado en 125 millones de dólares

"Es un resultado que celebramos porque es una estructura de mucho poder delictivo en el área. Se da un gran golpe a esa estructura y sus formas de tráfico de drogas", declaró este martes el ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora.

Según la información divulgada por el MSP, la droga era transportada en dos lanchas por el Pacífico que fueron detectadas por un avión de las autoridades de Colombia y que dio aviso a los guardacostas costarricenses, que finalmente las interceptaron y detuvieron a seis sospechosos en Playa Guápil, provincia de Puntarenas, en el sur del país.

El MSP detalló en un comunicado que el cargamento de cocaína está valorado en unos 125 millones de dólares y posiblemente tenía como destino Estados Unidos.

"Entre Costa Rica y Colombia tenemos en marcha la operación 'Zeus' que consiste en un trabajo conjunto entre nuestras policías sobre objetivos criminales que hemos definido y rutas de narcotráfico" comentó Zamora, al resaltar que la iniciativa ya está dando resultados.

El ministro costarricense comentó que la operación conjunta fue apoyada por la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos y "se circunscribe en los esfuerzos de estos tres países en la lucha contra el narcotráfico".

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En Costa Rica, país ubicado en un sitio estratégico de las rutas de trasiego de droga de la región, el narcotráfico se ha convertido en el principal problema de seguridad y las autoridades atribuyen a la lucha entre bandas narcotraficantes las elevadas cifras de homicidios que el país ha registrado durante los últimos años.

Costa Rica registró en 2025 un total de 873 homicidios, la tercera cifra registrada más alta de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes; mientras que en 2024 la cifra fue de 876 y en 2023 de 905, que fue el récord del país.

En los últimos años Costa Rica ha intensificado sus lazos con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, lo cual se ha visto reflejado en operativos conjuntos en los océanos y en la donación de escáneres para los puertos y fronteras costarricenses.

Costa Rica también se integró en marzo pasado a la iniciativa regional del presidente estadounidense Donald Trump llamada 'Escudo de las Américas', que pretende derrotar a los carteles de la droga.