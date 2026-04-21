Delcy Rodríguez pide recuperar un muelle para reactivar comercio con el Caribe holandés

"He dado la responsabilidad al vicepresidente de Obras Públicas, Juan José Ramírez, y a la ministra (de Transporte) Jacqueline Farías para la recuperación del muelle de Muaco, que permita nuevamente la conexión comercial, social, cultural entre Coro (la capital de Falcón) y el Caribe holandés", dijo Rodríguez durante un acto que encabezó desde ese estado, con motivo de la peregrinación que convocó contra las sanciones a Venezuela.

La mandataria indicó que se trata de un "proyecto prioritario" e insistió a las autoridades en que deben abocarse a esa tarea, sin entrar en más detalles.

Esa estructura fue construida para el intercambio comercial y turístico con el Caribe, pero quedó en el abandono, según medios locales, por falta de mantenimiento en 2014, cuando comenzaba a recrudecerse la crisis económica en el país.

El año pasado, la Gobernación de Falcón anunció en Instagram que iban a comenzar trabajos para recuperar el muelle.

La presidenta interina llamó a una peregrinación para pedir el levantamiento de las sanciones extranjeras que pesan contra el país, que comenzó el domingo en el estado Zulia y hoy prosiguió con una visita a Coro, desde donde pidió nuevamente a todos los venezolanos que se sumen a esta actividad.