Denuncian uso de "cartel de la insolvencia" para estafar al sistema financiero colombiano

"Está pasando algo muy peligroso en Colombia, que queremos poner de presente, el 'cartel de la insolvencia'", dijo en una rueda de prensa el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, quien aclaró que aunque la figura de la insolvencia "no es mala" y está prevista en la ley, se está usando para cometer fraudes.

Malagón explicó que la insolvencia es una herramienta que permite que las personas y empresas que no pueden pagar sus deudas tengan un periodo para recomponerse financieramente y saldar sus obligaciones, pero en los últimos años se está usando con fines delictivos y así se han cometido estafas cuyo monto total es cercano al billón de pesos (unos 280 millones de dólares).

"En Colombia hace diez años teníamos 400 procesos de insolvencia de personas naturales, el año pasado tuvimos 20.000 y este año tendremos más de 35.000", agregó Malagón.

Según el presidente de Asobancaria, esa entidad ha documentado durante varios meses "un procedimiento criminal" que consiste en anuncios que se hacen en redes sociales de asesorías para ayudar a personas a resolver su endeudamiento pero en realidad las utilizan para cometer estafas.

"El negocio consiste en que la persona se declara en insolvencia y los asesores le crean deudas adicionales con empresas de papel" y del dinero que obtengan con el fraude a empresas reales le cobran una comisión.

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Otra modalidad consiste en ofrecer créditos para, por ejemplo, "irse de vacaciones sin pagar" y así obtienen préstamos en el sistema financiero de los cuales también cobran una comisión al supuesto beneficiario.

"Parece un alivio inmediato (para las deudas), pero el que hace mal uso del proceso de insolvencia se está cerrando las puertas del sistema financiero formal", dijo Malagón.

El presidente de Asobancaria añadió que muchas personas, generalmente jóvenes, caen "en este cuento de las vacaciones" y "defraudan al sistema financiero, a las cooperativas, a los fondos de empleados, y les queda una marca en su historial crediticio".

Por eso, Malagón advirtió además que quienes se declaran insolventes de manera fraudulenta "hacen parte de una estructura criminal, hacen parte de un delito" por el que incluso pueden ir a la cárcel.