EE.UU. anuncia traslado a México de una persona condenada por tráfico de indocumentados

A través de redes sociales, las autoridades estadounidenses afirmaron que Ríos-Muñoz decía ser afiliado del Cártel de Sinaloa y que había cruzado de manera irregular la frontera en múltiples ocasiones desde 2011.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no divulgaron en esas publicaciones detalles adicionales sobre el lugar exacto de entrega, el procedimiento seguido en México ni documentos judiciales del caso.

En tanto, las autoridades mexicanas tampoco emitieron una postura pública sobre este expediente en particular.

El caso ocurre en un momento de endurecimiento de la política migratoria y de seguridad de Estados Unidos, mientras ICE señaló que ERO coordina detenciones y operaciones de remoción de extranjeros sujetos a deportación, incluidas acciones con socios internacionales.

Además, el Gobierno de Estados Unidos anunció esta semana restricciones de visa para 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa, como parte de su presión contra redes del narcotráfico en la región.

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La difusión del caso también se da en medio de un contexto sensible en la relación bilateral en materia de seguridad, después de recientes cuestionamientos en México por la participación de agentes estadounidenses en acciones contra el crimen organizado que ya son investigadas por el Gobierno mexicano y por el cual la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que podría emitir un extrañamiento, ya que están prohibidas las operaciones conjuntas en territorio mexicano.