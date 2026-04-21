El ministro del Interior ruso visita Corea del Norte para mantener conversaciones

Kolokóltsev, al frente de una delegación rusa, aterrizó en Pionyang el lunes por la noche y fue recibido por el ministro norcoreano de Seguridad Pública, Pang Tu-sop, dijo KCNA sin aportar más detalles sobre su programa o la duración de la visita.

La portavoz del Ministerio del Interior ruso, Irina Volk, citada por la agencia TASS, afirmó por su parte que Kolokóltsev se reunirá con Pang para debatir "la cooperación entre ambos países en materia de aplicación de la ley".

Rusia y Corea del Norte han reforzado notablemente su cooperación a todos los niveles desde el comienzo de la guerra en Ucrania, durante la que Pionyang ha suministrado a Moscú armamento y tropas.

La alianza Moscú-Pionyang se estrechó notablemente desde la firma del tratado de cooperación militar entre ambos países en junio de 2024, que prevé el apoyo militar bilateral en caso de agresión externa.

Además, según la inteligencia surcoreana, Pionyang ha desplegado alrededor de 15.000 soldados en apoyo a Rusia. A cambio, el régimen de Kim Jong-un ha recibido divisas, bienes y tecnología de Moscú.