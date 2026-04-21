El papa León XIV recuerda la cercanía de Francisco con los más pobres y débiles

En lo que ya empieza a ser una costumbre, León XIV acudió a la parte trasera del avión que le llevaba desde Angola a Guinea Ecuatorial, en su última etapa de gira por África, para contestar a algunas preguntas de los periodistas angolanos.

El papa aprovechó la ocasión para recordar a su predecesor, algo que también hizo esta mañana en su cuenta de la red social X, con un mensaje donde llamó a recoger su legado.

Francisco "ha dado tanto a la Iglesia con su vida, su testimonio, su palabra y sus gestos", dijo a los periodistas León XIV, y destacó de su pontificado "la cercanía con los mas pobres, los mas pequeños, los enfermos, los niños y ancianos".

También quiso mencionar que dejó el concepto de "hermandad universal, promoviendo un autentico respeto por todos los hombres y mujeres, en este espíritu de fraternidad entre todos que se encuentra en el Evangelio".

Y agregó que también dejó "el mensaje de la misericordia", ya desde su primer ángelus o en la misa de inauguración del pontificado el 17 de marzo, en el que presentó la parábola de la mujer adultera.

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"Ha hablado de misericordia de Dios, de amor y perdón", explicó citando además la celebración del Jubileo de la misericordia.

"Recemos por él, que está ya gozando de la misericordia del Señor y agradezcamos al Señor por el don de la vida de Francisco para todo el mundo y toda la iglesia", añadió.

Este martes, en la basílica de Santa María la Mayor se celebrará una misa para recordar el año de la muerte del pontífice argentino, que falleció el 21 de abril, un lunes de Pascua, después de aquel Domingo de Resurrección en el que quiso, a pesar de su débil estado de salud, recorrer la plaza de San Pedro en papamóvil.