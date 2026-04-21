El Salvador expande el uso de la IA para la presentación de denuncias ante la justicia

Según informó este martes la FGR, se "está desarrollando una innovadora plataforma de inteligencia artificial soberana diseñada para transformar el acceso a la justicia en El Salvador", sin detallar si este proyecto se trabaja en conjunto con Google, cuya IA se usa en un programa de telemedicina presentado el año pasado por el presidente Nayib Bukele.

La entidad explicó que se trata de un "enlace virtual de asistencia" que "permitirá recibir, estructurar y calificar legalmente denuncias ciudadanas a través de canales digitales y presenciales, optimizando el proceso desde el primer contacto hasta la llegada del caso al fiscal".

"Con esta herramienta, cada denuncia es procesada de forma eficiente, organizada y con trazabilidad completa, fortaleciendo la respuesta institucional", puntualizó.

Indicó que mediante este sistema, del que no se indicó en qué etapa de desarrollo se encuentra, "la información proporcionada por ciudadanos, ya sea en texto o voz, es organizada automáticamente, validada con registros oficiales y transformada en una denuncia formal con clasificación del delito, artículo penal aplicable y nivel de prioridad".

Este sistema operaría, de acuerdo con la Fiscalía General, a través de canales como WhatsApp y portales web, "permitiendo a los usuarios presentar denuncias en lenguaje natural y adjuntar evidencia como fotografías o documentos".

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Tendría, de acuerdo con la fuente, una "disponibilidad 24/7, operación 100% en infraestructura propia, auditabilidad total y ausencia de dependencia de proveedores externos".

El 29 de agosto de 2023 se conoció mediante un comunicado que el Gobierno de El Salvador y Google Cloud llegaron a un acuerdo de siete años para "apoyar al país en su camino para convertirse en un centro tecnológico en América Central".

En septiembre de ese año, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó una normativa que indica que el Estado de El Salvador deberá destinar al menos 500 millones de dólares para implementar esta "alianza estratégica" con Google.

La información relacionada con este acuerdo entre El Salvador y Google se encuentra bajo reserva.

El anuncio de esta innovación para presentar denuncias ante la Fiscalía se da mientras El Salvador continúa en un régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, y que fue aprobado por el Gobierno de Bukele en marzo de 2022 para combatir a las pandillas, un éxito en la seguridad que vino acompañado de acusaciones internacionales de violaciones a los derechos humanos.