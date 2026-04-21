España pedirá a la UE una "señal fuerte" contra Israel para no perder su credibilidad

"Nosotros solicitamos que se suspenda todo el acuerdo de asociación pero hay toda una gama de posibilidades. Si alguien quiere poner encima de la mesa otra, por qué no, pero hoy Europa se juega su credibilidad. Si no somos capaces de enviar una señal clara y fuerte a Israel de que tiene que cambiar su política, perderemos nuestra credibilidad", indicó Albares a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.

España, Irlanda y Eslovenia habían solicitado por carta debatir la suspensión del acuerdo de asociación UE-Israel aduciendo violaciones de los derechos humanos por parte de ese país, y hoy Albares tendrá la ocasión de plantearlo de viva voz a la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, y sus socios.

En todo caso, la suspensión del acuerdo de asociación requiere la unanimidad de los Estados miembros, mientras que otras posibilidades planteadas por la Comisión Europea y Kallas, como suspender las concesiones comerciales a Israel contempladas en el acuerdo, solo necesitan de una mayoría cualificada -la cual tampoco se ha logrado por el momento-.

"Desde septiembre trabajamos nosotros, somos tres países los que hemos hecho esa solicitud, no ha sido solamente, exclusivamente España. Estuvimos muy cerca en la ocasión anterior y, en esta ocasión, la situación es todavía más grave", enfatizó Albares.

Recordó que inicialmente pidieron suspender el acuerdo sobre la base de su artículo dos sobre la violación de los derechos humanos "exclusivamente por Gaza", pero reconoció que la situación "se extiende" a Cisjordania y el Líbano.

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Albares aludió a que España ya aplica medidas como la restricción al comercio de productos de los territorios ocupados por Israel y animó al resto de países de la UE a hacerlo de acuerdo a una decisión de la justicia internacional, sin que fuera necesaria para ello una decisión de la UE.

"La pregunta que yo voy a formular a todos los demás países de la Unión Europea es: ¿qué más tiene que ocurrir para que la Unión Europea se conmueva en la forma en que Israel conduce sus relaciones con el resto de estados de Oriente Medio? ¿Qué más tiene que ocurrir para que la Unión Europea se conmueva de las violaciones sistemáticas del derecho internacional y de los derechos humanos que lleva Israel?", dijo.

A su juicio, "es el momento de enviar una señal fuerte de que no podemos mantener una relación como hemos tenido hasta ahora con un consejo de asociación si Israel no cambia su política".

"Tenemos hoy que ser capaces de hablar con la misma fuerza, por los mismos principios, buscando los mismos objetivos cuando hablemos de Ucrania, cuando hablemos de Sudán y cuando hablemos también de Israel", agregó.