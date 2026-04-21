Exigen justicia para periodista asesinado hace 8 años en Nicaragua cubriendo las protestas

"A ocho años de su asesinato, la voz de Ángel Gahona sigue reclamando justicia", indicó en un mensaje el Colectivo, integrado por activistas nicaragüenses en su mayoría y con sede en San José.

Ese organismo sostuvo que el comunicador fue asesinado "a mano de agentes del Estado de Nicaragua que le dispararon a la cabeza, el 21 de abril de 2018, mientras transmitía en directo los ataques contra la población civil en Bluefields", en la Región Autónoma del Caribe Sur.

Gahona tenía 42 años y era director del noticiero El Meridiano cuando fue asesinado, tres días después de que estallaran las protestas contra el Gobierno de Ortega, que provocaron una crisis que dejó más de 300 muertos, según organismos internacionales.

El periodista murió de un disparo en la cabeza cuando transmitía en directo unas maniobras de la Policía nicaragüense para enfrentarse a una manifestación que era parte de las protestas contra el Ejecutivo.

La Justicia nicaragüense condenó por ese caso a dos jóvenes, a 23 y 12 años y medio de prisión, fallo que fue rechazado por la familia, que culpa a la Policía. Los jóvenes fueron amnistiados a mediados de 2019.

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Según el Colectivo, uno de los primeros objetivos de Ortega al retornar al poder, en 2007, "fue presionar a periodistas y medios de comunicación para que dejaran de seguir informando sobre las violaciones de derechos humanos, la corrupción y los fraudes electorales que cometía".

Tras las protestas de abril de 2018, el Ejecutivo sandinista reforzó la censura al sacar del aire a televisoras, bloquear Internet e intensificar la agresión a los medios de comunicación embargando el papel a los periódicos, quemando edificios de medios como Radio Darío o provocando el exilio de reporteros mediante las constantes amenazas y procesos judiciales, denunció esa ONG.

Hoy en Nicaragua no hay prensa libre, no hay medios de comunicación independientes y más de 310 periodistas se han visto forzados al exilio, mientras que otros 22 han sido desnacionalizados y decenas de reporteros nicaragüenses viven en apatridia de facto, de acuerdo con ese organismo.

"Hoy, en memoria de Ángel Gahona, reafirmamos que la libertad de prensa es la columna vertebral de cualquier sociedad democrática. Sin periodistas libres no hay ciudadanía plena, no hay justicia, no hay verdad y no hay espacio para el desarrollo de una verdadera democracia ni elecciones libres", anotó el Colectivo, que llamó a la comunidad internacional a unirse a la demanda de justicia por el asesinato de Gahona.