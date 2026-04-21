Fallece Patrick Muldoon, conocido actor de "Starships Troopers" o "Melrose Place"

La hermana de Muldoon, Shana Muldoon-Zappa, declaró a TMZ que Patrick fue a ducharse el domingo por la mañana después de tomar café con su novia en su casa de Beverly Hills.

Su novia decidió ir a ver cómo estaba porque tardaba demasiado y lo encontró inconsciente en el suelo del baño, según explicó Shanna.

Los médicos del servicio de urgencias acudieron al domicilio del actor e intentaron reanimarlo, pero no se pudo hacer nada por salvar su vida, según TMZ.

Muldoon comenzó su carrera como actor mientras aún estaba en la universidad, consiguiendo el papel de Matt en la comedia de situación "Quién es el jefe?" ("Who's the Boss?"). Tras graduarse, asumió el papel de Jeffrey Hunter en "Salvados por la campana" ("Saved By The Bell").

El actor, originario de Los Ángeles, interpretó a Austin Reed en la telenovela "Days of Our Lives" de 1992 a 1995, y nuevamente de 2011 a 2012. También dio vida a Richard Hart en la popular "Melrose Place" durante varias temporadas.

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Además de su éxito televisivo, Patrick fue reconocido por sus papeles cinematográficos protagonizando "Starship Troopers" (1997) como Zander Barcalow, recuerda TMZ.

También participó en "Deadlock" (2021), "Vanquish" (2021), "Dakota" (2022), "Marlowe" (2022) y "Murder at Hollow Creek" (2023).

Su última película, "Dirty Hands", se estrenará de forma póstuma a finales de este año.