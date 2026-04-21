Fallece un preso tras un tiroteo entre pandillas en la prisión más grande de Panamá

"Producto de una situación que se da entre dos grupos delincuenciales dentro del Centro Penitenciario La Joya da como resultado una persona fallecida. Estamos (...) haciendo las requisas correspondientes para dar con las armas", dijo el director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, en un video difundido por el Gobierno.

El tiroteo entre bandas sucedió al mediodía de este martes en dos pabellones del Centro Penitenciario La Joya, el complejo para reclusos más grande del país compuesto de varias cárceles y que está ubicado a las afueras de Ciudad de Panamá, según la información oficial.

La policía detalló en un comunicado que el fallecido pertenecía a "una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y mantenía una medida de permiso laboral interno, lo que le permitía la movilización entre pabellones", sin detallar el cártel. Extraoficialmente se ha informado de al menos tres heridos.

Tras los primeros disparos, la Policía de Panamá intervino dentro de las instalaciones penitenciarias con grupos especiales antidisturbios logrando controlar la situación, aunque la reyerta se dio en los pabellones que no están bajo su responsabilidad.

La violencia y la presencia de todo tipo de armas en las cárceles de Panamá tuvo uno de sus capítulos más encarnizados en la cárcel La Joyita, dentro de ese complejo, en diciembre de 2019, cuando 15 presos murieron en un tiroteo.

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En 2023, también un policía y un preso fallecieron en las dos de las tres cárceles que componen ese complejo penitenciario por enfrentamiento a tiros entre dos bandas rivales.