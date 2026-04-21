Feria del libro de Bogotá abre con llamado a la lectura como espacio de escucha y diálogo

Durante el acto de apertura, la ministra de las Culturas de Colombia, Yannai Kadamani, destacó que la FILBo se ha consolidado como "un ritual contemporáneo" que permite a los lectores relacionarse con la palabra impresa más allá de la inmediatez.

"La lectura sin prisa equivale a reclamar el derecho al tiempo propio", afirmó la ministra, quien subrayó además el papel de la feria como un espacio de conversación entre culturas, en el que confluyen tradiciones y lenguas, en paralelo a la diversidad de países como la India y Colombia.

Por su parte, el presidente del National Book Trust de la India, Milind Sudhakar Marathe, celebró la participación de su país como invitado de honor y definió la FILBo como una de las ferias del libro más destacadas del mundo.

"El entender la vida del otro a través del silencio y la escucha mutua es hoy más necesario que nunca", afirmó Marathe, al resaltar el lema de esta edición, "Leernos es escucharnos".

El directivo invitó además a los asistentes a visitar el pabellón de India, donde se presentarán más de mil títulos -la mayoría en español-, junto con exhibiciones culturales, programación artística y espacios dedicados a la tradición literaria y familiar de su país.

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El acto también contó con la intervención del escritor colombiano Juan Esteban Constaín, quien centró su discurso en la relación íntima entre los lectores y los libros, al describir las bibliotecas como espacios vivos de memoria, compañía y deseo.

Constaín evocó historias de grandes bibliófilos y defendió el carácter "festivo y anárquico" de la lectura, más allá de su idealización como herramienta moral, al tiempo que resaltó el placer de acumular libros como una forma de habitar el mundo.

"La lectura no solo nos forma, también nos acompaña", sugirió el autor, al destacar el vínculo casi afectivo que se construye con los libros y su capacidad de conectar a escritores y lectores a través del tiempo.

La FILBo reunirá a autores, editores y lectores de distintos países en una programación que incluye conversaciones, presentaciones, actividades académicas y eventos culturales enfocados en promover la lectura y el intercambio entre culturas.

Para impulsar la reflexión y el diálogo entre culturas, la feria contará además con invitados como el periodista estadounidense Martin Baron, ganador, con sus equipos de investigación, del Premio Pulitzer en 18 ocasiones, y la activista y líder indígena ecuatoriana Nemonte Nenquimo, considerada en 2020 una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time.

También participarán la escritora e investigadora colombiana Fabrina Acosta-Contreras, cuyo trabajo resalta el papel de la mujer en el contexto del Caribe, y el filósofo británico John Sellars, académico de la Universidad de Londres y del King's College.