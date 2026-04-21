Frenar el calentamiento en 1 °C salvaría a la mitad de los sitios de Unesco más amenazados

El informe 'Comunidades y naturaleza en los sitios de la Unesco: contribuciones locales y globales', publicado este martes, examina, por primera vez, todas las categorías de sitios protegidos por la Unesco: los de Patrimonio Mundial, Reservas de Biosfera y Geoparques Mundiales.

Todos ellos representan más de 13 millones de km² esparcidos en 2.260 zonas, en una superficie mayor a la de China e India juntas.

"Mientras que las poblaciones de fauna silvestre han disminuido un 73 % a nivel mundial desde 1970, en los sitios designados por la Unesco estas poblaciones se han mantenido estables. Esto es una prueba de que la protección a largo plazo con participación local funciona", defendió Tales Carvalho Resende, coautor del informe.

En las zonas protegidas, viven actualmente casi 900 millones de personas, lo que representa el 10 % de la población mundial, con más de 1.000 lenguas documentadas.

Esta riqueza cultural se debe a que el 25 % de los sitios de la Unesco incluyen territorios de pueblos indígenas, una cifra que alcanza casi el 50 % en África, Caribe y América Latina.

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Carvalho Resende destacó el papel de los pueblos autóctonos en la preservación del patrimonio y aseguró que los sitios designados por la Unesco son "ejemplos muy poderosos de resiliencia".

"Esto lo podemos ver en lugares como el Gran Canal en China, que refleja siglos de ingenio humano conectando ríos y moldeando paisajes enteros para sustentar a sociedades y economías (...) Otro ejemplo es el Valle de Tehuacán-Cuicatlán en México, donde las comunidades aún utilizan sistemas agrícolas desarrollados hace miles de años", apuntó el especialista en patrimonio de la Unesco.

El informe advierte de que el 98 % de los sitios designados ya ha experimentado al menos un peligro relacionado con el clima desde el año 2000. Al mismo tiempo, el número de sitios afectados por estos riesgos -como sequías, inundaciones, blanqueamiento de corales e incendios- ha aumentado un 40 % en la última década.

De entre las especies icónicas que preservan los lugares con la etiqueta de la Unesco, destaca la protección de hasta un tercio de los elefantes, tigres y pandas que quedan en el mundo, y al menos uno de cada diez grandes simios, jirafas, leones, dugongos y rinocerontes.

Sin embargo, los autores del informe alertan cómo "una diferencia mínima en la temperatura puede provocar un aumento tan increíble de los riesgos", en alusión a que la temperatura global suba más de 1 °C de aquí a 2050.

"Limitar las emisiones de gases de efecto invernadero ahora es fundamental", insistió Martin Delaroche, especialista de la Unesco en cuestiones medioambientales.

"Por cada grado que evitemos, podríamos reducir a la mitad el número de sitios que cruzan los puntos de inflexión críticos", aseguró Delaroche. Actualmente, uno de cada cuatro lugares con la etiqueta de la Unesco podría alcanzar esos puntos de inflexión (suceden cuando un daño se vuelve irreversible) y sufrir alteraciones importantes ya en 2050.

De producirse estas alteraciones, para el año 2050 se estima "la desaparición total de los glaciares en un tercio de los sitios de la Unesco que los albergan", en los que se incluirían todos los tres del continente africano (los montes Kenia y Kilimanjaro y el macizo montañoso del Ruwenzori).

También, según Delaroche, se darán, por efecto del calentamiento del agua, "un blanqueamiento de coral de gran magnitud" -lo que podría llevar a una reducción de esta especie marina fundamental-, así como un "estrés hídrico crónico" que alteraría las funciones de los bosques, que pasarían "de ser sumideros de carbono a ser fuentes de emisión de carbono".