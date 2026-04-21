Fujimori considera "una buena noticia para Perú" la renuncia del organizador de elecciones

Corvetto renunció este martes a dirigir la oficina encargada de organizar los comicios en Perú a raíz de las irregularidades en el reparto y traslado del material electoral, que provocaron que se extienda el sufragio en Lima en forma inédita un día más, y que se abra una investigación de la Fiscalía por presunta colusión.

"Creo que, de cara al proceso que se viene de segunda vuelta, es una buena noticia para el Perú, para los peruanos, que el señor haya dado un paso al costado", declaró Fujimori tras recorrer una zona populosa de Lima como parte de su campaña proselitista.

La líder del partido Fuerza Popular, que mantiene el primer lugar de las elecciones generales del pasado 12 de abril, agregó que considera "muy importante que las instituciones correspondientes, como la Contraloría (tribunal de cuentas), el Ministerio Público y la prensa pudieran indagar sobre lo que ha pasado en esta primera vuelta y se puedan tomar las medidas correctivas".

Afirmó que "una de las grandes quejas" que se presentaron en Lima fue por el uso de herramientas tecnológicas que aparentemente presentaron fallos, por lo que se debe "ver qué medidas correctivas se hacen"

"Si es que se tienen que retirar, y que se haga el conteo manual, como se ha hecho en todo el país, se debería hacer", acotó.

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En ese sentido, consideró que Corvetto es "un primer responsable de todas estas grandes irregularidades" y que su renuncia, que fue aceptada poco después por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), "va a ser saludable para el proceso electoral".

"Para mí lo más importante es conocer la verdad, qué pasó en el proceso de la primera vuelta", dijo.

La candidata también rechazó que el partido Juntos por el Perú (JP), del candidato izquierdista Roberto Sánchez, quien mantiene la pugna con el ultraderechista Rafael López Aliaga por acompañar Fujimori en la segunda vuelta presidencial, haya señalado que se está promoviendo "una narrativa" de fraude para controlar el sistema electoral.

"Rechazo este tipo de aseveración del comunicado de Juntos por el Perú, corresponde a todos los partidos políticos esperar lo que resuelva el Jurado Nacional de Elecciones, estoy esperando con mucha prudencia el pronunciamiento final", sostuvo.

Fujimori también opinó que en el partido de López Aliaga, Renovación Popular, "hay muchas personas con las que se puede conversar y dialogar", sobre todo para alcanzar consensos en el trabajo que hará el próximo congreso bicameral, en el que al parecer ambos tendrán las dos primeras minorías.

Los problemas logísticos durante las elecciones del 12 de abril provocaron el rechazo de diversos sectores políticos y el pedido de nulidad de los comicios por parte de López Aliaga, que luego planteó realizar unos comicios complementarios, para que voten aquellos que considera que no pudieron hacerlo en su debido momento.

Hasta la fecha, con el 93,9 % de actas contabilizadas, Fujimori recibe el 17 % de los votos válidos, seguida por Sánchez con 12 % y López Aliaga con 11,9 %.