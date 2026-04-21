FundéuRAE: "ultimátum", plural "ultimátums"

En los medios de comunicación pueden verse frases como “Sigue desviándose de los ultimátum de su aliado”, “A la violencia militar y los ultimátum se suma una grave fractura diplomática” o “A continuación, un repaso de los ultimátum impuestos por Trump y de sus resultados”.

“Ultimátum”, con tilde, es un latinismo adaptado al español que el “Diccionario del estudiante” define, en el contexto de un conflicto o negociación, como ‘declaración con que una de las partes comunica a otra su intención definitiva de llevar a cabo acciones hostiles, si no se cumplen las condiciones exigidas’.

El “Diccionario panhispánico de dudas” señala que los términos que proceden de otras lenguas y que terminan en “-⁠m” generalmente hacen el plural añadiendo una “-⁠s”, como en este caso: “ultimátums”. Además, la “Nueva gramática de la lengua española” da testimonio de la alternancia entre la forma invariable y la terminada en “-s”, y recomienda igualmente esta última opción.

La hispanización “ultimato” y su plural “ultimatos” no se han asentado en el uso, a diferencia de las formas hispanizadas de otros latinismos, aunque no son opciones inadecuadas.

Así pues, en los ejemplos iniciales habría sido preferible escribir “Sigue desviándose de los ultimátums de su aliado”, “A la violencia militar y los ultimátums se suma una grave fractura diplomática” y “A continuación, un repaso de los ultimátums impuestos por Trump y de sus resultados”.

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La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.