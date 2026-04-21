Honran al obispo Juan Gerardi, asesinado hace 28 años por denunciar abusos en Guatemala

Gerardi murió al ser atacado con una piedra el 26 de abril de 1998, dos días después de presentar el informe 'Guatemala: Nunca Más', que atribuyó a las fuerzas estatales la mayoría de los crímenes del conflicto armado interno (1960-1996), una guerra que dejó más de 240.000 muertos y desaparecidos.

"Su asesinato quisiera ser una manera de acallar la verdad sobre el conflicto armado interno en Guatemala. Su sangre, como la de tantos mártires, clama al cielo, y debe abonar la paz de Guatemala", denunció entonces en un comunicado la Iglesia del país centroamericano.

La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG) y el Movimiento Gerardi señalaron que el legado del obispo sigue vigente como un compromiso con la verdad y la justicia, en un contexto que calificaron de persecución penal y política contra activistas y operadores de justicia.

Las entidades denunciaron el actual asedio penal contra voces que defienden la democracia y lamentaron que jueces, fiscales y defensores enfrenten hoy prisión, exilio o criminalización por denunciar el abuso de poder.

"Es imperativo reconocer que el modelo actual de comisiones de postulación ha fracasado y no son el filtro de excelencia y ética que el país necesita, por lo que urge un cambio estructural que impida que sigan siendo espacios de impunidad y de respuesta a las élites", afirmó Mayra Rodríguez, representante de la asociación civil el Grupo Centinelas.

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El pronunciamiento enfatizó la preocupación por la pérdida de institucionalidad en los procesos de elección de magistrados de las altas cortes y la Fiscalía General, los cuales calificaron como capturados por "componendas oscuras" y actores cuestionados.

Los colectivos hicieron un llamado urgente a reformar el sistema de elección de autoridades para evitar que la justicia continúe siendo un "botín de intereses espurios" en el país centroamericano.

"La memoria de monseñor Gerardi no es un recuerdo nostálgico, es un compromiso con la búsqueda de la justicia y hoy escuchamos su voz diciéndonos que la construcción de un país distinto requiere de fuerza colectiva para enfrentar los riesgos", afirmó Nery Rodenas, director de la ODHAG.

El programa conmemorativo incluye una oración interreligiosa en la Catedral Metropolitana, exposiciones fotográficas y visitas al mural "Memoria Viva" para honrar al obispo que documentó las violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil.

Por el asesinato de Gerardi, la justicia guatemalteca condenó en 2001 a 30 años de prisión a tres militares y al sacerdote Mario Orantes Nájera, en un caso calificado históricamente como un "crimen de Estado", aunque el proceso penal continúa abierto contra otras trece personas.