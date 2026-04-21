Inseguridad y temor por el Mundial sacuden joya arqueológica de México tras tiroteo mortal

“Tengo 54 años, toda mi vida la he vivido aquí y nunca había pasado algo así, sí nos sorprendimos y nos impactamos (…) pero dentro de la zona arqueológica sí falta más seguridad. Si hubieran revisado a la gente no hubiera pasado eso”, señaló la vendedora de comida Elena Vaso, quien tiene su puesto frente a la Pirámide de la Luna y presenció el tiroteo del lunes a distancia.

Teotihuacán es el segundo sitio arqueológico más visitado de México y recibe cada año hasta 1,6 millones de visitantes, una cifra que preocupa a Vaso, pues considera que este tesoro arqueológico -que está a unos 50 kilómetros de Ciudad de México, la sede inaugural del Mundial- no está preparado para recibir a tanta gente, principalmente turistas internacionales.

“Sí les falta más seguridad, más atención, que esté la zona más dedicada a la gente que va a llegar”, apuntó la comerciante que ha observado el deterioro del sitio arqueológico en la última década.

Además, comentó que el temor realmente creció cuando se enteró de que el ataque, liderado por el joven de 27 años, Julio César Jasso, era “contra los turistas”, una vez que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el presunto agresor había disparado a siete visitantes internacionales y que una de ellas había muerto.

Por su parte, Gloria Maldonado, originaria de la ciudad de Monterrey (norte), otra de las tres sedes del Mundial en México, fue una de las turistas que se animaron este martes a visitar las inmediaciones del recinto declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

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A unos metros de la Pirámide de la Luna, Maldonado dice que “venía con mucha ilusión” de ver el lugar, aunque le “molesta mucho más” que este sitio visitado por miles de personas, entre ellas familias con niños -como el menor de seis años que fue herido ayer- no tenga seguridad en la que se pueda confiar.

“Es muy familiar, vienen muchos niños y entonces no sé por qué las autoridades no tuvieron esa capacidad de hacer los filtros”, sentenció Maldonado.

En ese sentido, criticó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, apenas vaya a asegurar los sitio arqueológicos en un contexto en donde “nos ha rebasado la violencia”.

Vendedores de recuerdos de la zona arqueológica evitaron hablar con EFE por miedo a “represalias" por parte de las autoridades y aseguraron que se han cometido actos violentos contra ellos por informar de la situación, “mala en seguridad y pobre en mantenimiento”, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah).

La zona permaneció sin elementos de seguridad, de las 8:00 hora local (15:00 GMT), horario en el que abre el centro turístico en una jornada normal, hasta las 11:30 (17:30 GMT) de la mañana, horario en el que arribaron camionetas de la Guardia Nacional como parte del “seguimiento a la investigación”.

Al mediodía en la escalinata de la Pirámide de la Luna, donde ocurrió el ataque hacia turistas de nacionalidad canadiense, estadounidense, colombiana, rusa, brasileña y holandesa, un equipo de peritaje estaba llevando a cabo análisis en el marco de la investigación.

La zona arqueológica de Teotihuacán abrirá sus puertas el 22 de abril en su horario normal “con medidas de seguridad reforzadas”, según anunció el Inah en un comunicado publicado en redes sociales.