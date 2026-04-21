Kenia e Italia firman un acuerdo de defensa en un plan para impulsar la relación bilateral

En el marco de una visita oficial de tres días a Italia, Ruto se reunió este lunes en Roma con el presidente italiano, Sergio Mattarella, y su primera ministra, Giorgia Meloni.

En su reunión bilateral, Ruto y Meloni adoptaron el Plan de Acción para el periodo 2026-2029, que incluye la firma de un "acuerdo de cooperación en defensa cuya implementación se regirá estrictamente por la alineación con las prioridades y los marcos jurídicos de ambas naciones", según un comunicado conjunto publicado por el mandatario keniano en la red social X.

El acuerdo "respaldará la cooperación para abordar los desafíos de seguridad comunes, incluidas la seguridad marítima y la lucha contra el terrorismo, de manera que se preserve la autoridad sobre el territorio, las aguas territoriales y el espacio aéreo", subrayaron ambos líderes, que rubricaron varios memorandos de entendimiento.

Con el Plan de Acción, Ruto y Meloni abogaron también por celebrar consultas bilaterales periódicas entre sus respectivos Ministerios de Asuntos Exteriores para fortalecer la coordinación en asuntos de interés mutuo.

Así, acordaron reforzar la cooperación en foros multilaterales y explorar nuevas sinergias en el marco del Plan Mattei, la gran apuesta estratégica presentada por Roma en 2024 para liderar el desarrollo en África y frenar la inmigración irregular hacia Europa.

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Esas sinergias buscan apoyar el crecimiento inclusivo, la integración regional y el comercio en el continente africano, en el contexto del Tratado de Libre Comercio Africano (AfCFTA).

Gracias a su ubicación geoestratégica y sus políticas económicas, Kenia es a menudo identificada por la comunidad internacional como una potencia estabilizadora del Cuerno de África y un socio fiel de Occidente.