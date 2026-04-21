La zona turística de Teotihuacán en México reabrirá este miércoles tras tiroteo

En una breve publicación en sus redes sociales, el organismo anunció que los visitantes podrán volver a acudir a este centro turístico a partir del miércoles en su horario habitual, aunque precisó que habrá medidas de seguridad reforzadas tras el tiroteo ocurrido en la Pirámide de la Luna.

Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que ordenó fortalecer la seguridad en las zonas arqueológicas del país tras el ataque protagonizado por un joven mexicano de 27 años, Julio César Jasso, quien murió en el lugar de los hechos tras lesionarse a sí mismo con el arma, luego de ser herido en una pierna durante la intervención de la Guardia Nacional.

Este martes fue un día atípico para este centro arqueológico, el segundo más visitado del país, ya que sus 264 hectáreas no recibieron la típica afluencia turística que presenta entre semana, y es que desde las 6:00 de la mañana la zona permanece vacía, según constató EFE en un recorrido.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó este martes que el atacante actuó de forma solitaria y que su conducta estuvo presuntamente inspirada en agresiones violentas ocurridas en otros países, como la masacre de Columbine, ocurrida el 20 de abril de 1999 y que provocó la muerte de 13 personas y 24 heridos.