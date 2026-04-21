Liberan a víctimas de explotación sexual tras aviso desde Colombia a la Policía española

Bautizada como Operación Relámpago, la Dirección General de la Policía española informó este martes del resultado de esta actuación policial en tiempo real entre tres países, España, Colombia y Francia.

La intervención se inició en Colombia cuando la madre de una de las víctimas contacta con la Policía para alertar sobre una posible situación de trata que afectaba a su hija, captada a través de redes sociales mediante una oferta laboral en el sector agrícola francés.

La joven fue trasladada a Francia junto con su captadora y otras mujeres. A su llegada, logró comunicarse con su madre y le contó que le habían retirado su documentación personal, que carecía de libertad de movimientos y comunicación, y que estaba siendo obligada a ejercer la prostitución.

Gracias a la estrecha cooperación entre la Policía Nacional de España y la de Colombia, las autoridades colombianas trasladaron los hechos y el contacto directo que estaban manteniendo con la mujer a través de una aplicación de mensajería instantánea.

Ante la gravedad de la situación, se activaron de inmediato los mecanismos de cooperación con Francia y los agentes de este país lograron localizar en un edificio de la localidad de Bourgoin-Jallieu a cuatro mujeres, incluida la víctima que había mantenido contacto con las autoridades colombianas.

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En ese mismo domicilio fue detenida la mujer que había acompañado a las víctimas desde Colombia, la cual actuaba presuntamente bajo las órdenes de su esposo e hijo.

La mujer desempañaba funciones de control directo sobre las víctimas, además de actuar como intermediaria en la publicación de anuncios en páginas web de contactos en Francia, donde se ofertaban los servicios sexuales.

La Policía Nacional de España, junto a la Policía Nacional de Colombia y la asociación Amar Dragoste, tienen activa una campaña conjunta denominada #NoNacíParaEsto, para visibilizar la trata y explotación sexual de mujeres, especialmente colombianas, en España.