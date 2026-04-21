Londres presionó y "desdeñó" el informe de seguridad de Mandelson, dice exfuncionario

El Gobierno del primer ministro británico, Keir Starmer, destituyó a Mandelson como jefe de la misión diplomática en Washington en septiembre de 2025 tras salir a la luz que había facilitado al pederasta y millonario estadounidense Jeffrey Epstein documentos sensibles del Ejecutivo en el tiempo en que titular de Empresa en 2010, unos hechos por los que actualmente es investigado por la Policía.

Robbins empezó hoy a declarar ante el Comité de Exteriores de la Cámara de los Comunes (baja) sobre la investigación de antecedentes de Mandelson, después de que Starmer admitiera que no fue informado en su día por el Foreign Office de que el político no había superado la prueba de antecedentes antes de confirmarlo como embajador en EE.UU. a principios de 2025 -aunque el anuncio del cargo se hizo en 2024-.

De haberlo sabido, Mandelson no habría sido nombrado embajador en Washington, dijo ayer Starmer en el Parlamento.

Robbins fue destituido el pasado jueves después de que el periódico The Guardian revelase que Mandelson no superó esa importante revisión de seguridad, a la que están sujetos los funcionarios previo a ocupar un alto cargo público.

Robbins, visiblemente nervioso en el interrogatorio al que le han sometido los integrantes del comité, admitió que había grandes expectativas por parte del despacho del primer ministro -el 10 de Downing Street- para que Mandelson asumiera la misión diplomática en Washington y estuviera en su puesto en EE.UU. lo antes posible.

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Agregó que el proceso para dar por bueno el nombramiento de Mandelson ya estaba en marcha cuando él asumió su cargo en el Foreign Office a finales de 2024 pero había que establecer la idoneidad del candidato para el cargo ya que se le concedía acceso a información "altamente clasificada".

"Esto resultó en una actitud desdeñosa hacia la verificación de antecedentes por parte del número 10 de Downing Street (....) Había un ambiente de persecución constante" por parte del despacho de Starmer, añadió.

Al ser preguntado con qué frecuencia ocurría esto, respondió que no podía asegurarlo, pero que "sin duda era muy frecuente", y que el Gobierno consideró incluso que no era necesaria la verificación de antecedentes porque Mandelson era ya miembro de la Cámara de los Lores (alta).

Mandelson, que lleva el apodo de "Príncipe de las tinieblas", ha sido siempre una figura controvertida por su capacidad para maniobrar y ejercer influencia en el laborismo, así como por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein.

La indagación de antecedentes de Mandelson estuvo a cargo del Departamento de Escrutinio de Seguridad del Reino Unido (UKSV, en inglés), un organismo independiente que evalúa el historial personal de un candidato propuesto para un cargo público.

Los partidos de la oposición cuestionan la capacidad de Starmer como primer ministro y consideran que engañó al Parlamento cuando el pasado febrero dijo que se había seguido el debido proceso de evaluación de antecedentes antes de designar a Mandelson embajador.

Debido al escándalo, Mandelson ya ha renunciado a su escaño en la Cámara de los Lores (alta) y se enfrenta a una investigación penal por posible conducta indebida en cargo público.

El escándalo sobre Mandelson vuelve a resurgir a pocas semanas de que se celebren las elecciones locales en Inglaterra y autonómicas en Escocia y Gales el 7 de mayo. Las encuestas sobre intención de voto presagian una debacle para el partido de Starmer, y el nuevo escándalo sobre el nombramiento de Mandelson agravará sin duda las expectativas del laborismo.