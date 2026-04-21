Lula recuerda al papa Francisco: "Su mensaje de paz se hace cada día más actual"

"Un año de añoranza de mi querido amigo el papa Francisco. Su mensaje de paz y esperanza se hace cada día más actual, y seguirá resonando en el corazón de la humanidad", dijo el líder progresista en sus redes sociales al lado de dos fotos en las que aparece con el pontífice argentino.

Lula finalizó este martes una gira europea que lo llevó a España, Alemania y Portugal en los últimos días, con la misión de impulsar el comercio y estrechar los lazos con las fuerzas progresistas del otro lado del Atlántico.

Jorge Mario Bergoglio fue el primer papa latinoamericano y falleció el 21 de abril de 2025 a los 88 años después de doce años de mandato al frente de la Iglesia católica.

Lula y Francisco se entrevistaron al menos dos veces desde que el gobernante brasileño volvió al poder, el 1 de enero de 2023: en la cumbre del G7 de junio de 2024, en la región de Apulia (Italia), y en el Vaticano, en junio de 2023.

Ambos mostraron siempre una excelente sintonía en sus encuentros, ya que compartían las mismas preocupaciones sociales, como el crecimiento de las desigualdades en el mundo y la crisis climática.