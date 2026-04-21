Más de 200.000 clientes se quedan sin luz por problemas en la generación en Puerto Rico

"Se están llevando a cabo relevos de carga debido a deficiencias en la generación de energía. Esto significa que algunos clientes podrían experimentar interrupciones temporales del servicio", indicó LUMA Energy en sus redes sociales.

El municipio de Caguas (noreste) reportó la mayor cantidad de clientes sin luz con 81.598, después San Juan y Bayamón (norte) con 43.512 y 36.674, respectivamente.

Del mismo modo, en la localidad norteña de Arecibo se reportaron 16.015 clientes sin servicio, en Ponce (sur) 16.365, en Mayagüez (oeste) 7.196 y en Carolina (norte) 4.418.

Además, la empresa notificó 3.229 clientes afectados por mejoras planificadas en el archipiélago.

La red eléctrica de Puerto Rico es muy frágil desde que quedó destrozada por el paso del huracán María en 2017, desde ese momento son frecuentes los apagones, que en ocasiones son incluso generales y de varios días de duración.

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Los constantes cortes de luz que ocurren en el archipiélago desde que en junio de 2021 Luma empezó a trabajar en Puerto Rico y los aumentos de las tarifas y facturas por consumo, pese a las interrupciones eléctricas, son algunas de las causas que han generado descontento entre la población puertorriqueña.