Meloni recuerda al papa Francisco: "Su mensaje continúa vigente"

"Hace un año, el Papa Francisco regresó a la casa del Padre. Su recuerdo permanece muy vivo", indica la mandataria italiana en un mensaje difundido en la red social X junto a un foto donde se ve al pontífice junto a la primera ministra.

Meloni destaca que Francisco, "en su enseñanza, enfatizó constantemente el valor de la paz, el cuidado de los más vulnerables y la responsabilidad hacia los demás".

"Se dirigió al mundo con palabras sencillas, llegando tanto a creyentes como a no creyentes, y abordando también temas que afectan a la vida cotidiana", subraya.

Añade que conocer a Jorge Mario Bergoglio fue "un privilegio" como también lo fue la presencia del papa Francisco en junio de 2024 en la cumbre del G7 presidida por Italia, y que fue la primera para un pontífice.

"Fue un regalo inmenso que atesoro", manifiesta Meloni quien concluye su mensaje con un: "Gracias por todo, Papa Francisco".

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Este martes se cumple un año de la muerte de Francisco, el carismático papa argentino, que será recordado en Roma con diversos actos, el más destacado una celebración religiosa en la Basílica de Santa María la Mayor, donde está enterrado por decisión propia.

En esa misa, se leerá un mensaje de su sucesor, León XIV, que se encuentra en la recta final de su viaje a África, donde hoy llegará a Guinea Ecuatorial.