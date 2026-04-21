Nicaragua otorga una nueva concesión minera a una empresa china pese a sanciones de EE.UU.

Ese es el primer permiso que otorga Nicaragua tras las sanciones de EE.UU. la semana pasada a dos hijos de los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, un viceministro, otros cuatro individuos, y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción y comercialización de oro en el país.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, todas estas entidades e individuos "ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua" y están "involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua" ligadas al sector aurífero.

Nicaragua ha cedido el 8,5 % de su territorio a empresas mineras chinas, incluyendo áreas protegidas, indígenas y/o afrodescendientes, para la exploración y explotación de minerales metálicos, ha denunciado la Fundación del Río, que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz.

En su certificación, la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia otorgó a la empresa Nicaragua Zhongwei Minería Grupo S.A., representada en Managua por un ciudadano chino con residencia nicaragüense, la concesión minera para el aprovechamiento de minerales en el lote denominado Pio.

Con este nuevo título, el Gobierno nicaragüense ha otorgado entre 2021 y 2026 concesiones mineras en 75 lotes a 17 empresas chinas que ocupan 1.077.448,49 hectáreas, lo que representan más del 8,5 % del territorio nicaragüense, según la Fundación del Río en un informe titulado 'Invasión minera china en Nicaragua'.

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Tanto oenegés ecologistas como organismos opositores han rechazado estas nuevas concesiones y exigido la anulación de estas licencias.

La Fundación del Río ha documentado que las firmas chinas que operan en Nicaragua son de reciente constitución, no cuentan con páginas web, y no han encontrado evidencias de formar parte de empresas que cotizan en las bolsas de valores.

Tampoco han mostrado credenciales de su experiencia en el sector minero nacional o internacional, estudios de factibilidad económica ni el monto de las inversiones que realizan en el país.

Asimismo, esa ONG ha advertido que "los intereses mineros chinos van más allá, no se limitan únicamente al oro y la plata; también se orientan a la explotación de minerales considerados 'críticos'", entre los que mencionan minerales estratégicos como el cobre y el cobalto, entre otros minerales como el molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel.