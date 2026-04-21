Ocho mujeres podrían ser ejecutadas en Irán: Trump pide que las liberen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy a Irán que podría aumentar las probabilidades de éxito en las conversaciones de paz si libera a ocho mujeres que, según él, van a ser ejecutadas, reportó AFP.
“Agradecería enormemente la liberación de estas mujeres”, publicó Trump en Truth Social. “¡Sería un gran comienzo para nuestras negociaciones!”.
La declaración de Trump reproduce una publicación de X de Eyal Yakoby, un joven activista proisraelí en Estados Unidos, que afirma que ocho mujeres enfrentan la horca en la República Islámica. La publicación, que no da nombres pero incluye fotografías de ocho mujeres, no pudo ser verificada de inmediato.
Segunda ronda
Estados Unidos e Irán tiene pendiente una segunda ronda de negociaciones para un alto al fuego definitivo en la guerra que libran desde el pasado 28 de febrero.
Pakistán, que actúa como mediador, es la sede coordinada para estos diálogos con los que buscan poner fin al conflicto bélico, aunque del lago iraní aún está en duda la participación de negociadores.
El ayatolá Mojtaba Jamenei habría autorizado la participación de un equipo iraní en la mesa de Islamabad, pero aún no fue confirmada.