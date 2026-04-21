Opacidad del sistema de reserva frena el uso del tren en rutas internacionales, según T&E

Esta entidad ha analizado si para las treinta rutas aéreas internacionales más frecuentadas dentro de la UE existen alternativas por ferrocarril fáciles de reservar y concluye que en casi la mitad de ellas reservar el mismo trayecto en tren es difícil o imposible.

En un 20 % de las mismas, ninguno de los operadores ferroviarios implicados permitía a los pasajeros comprar un billete para el trayecto completo y en otro 27 % el ticket para el viaje entero solo podía adquirirse con uno de los operadores.

"Este hallazgo es preocupante porque los pasajeros de tren suelen comprar sus billetes principalmente a través del motor de reservas de su operador nacional. El engorroso proceso de reserva disuade a casi todos, salvo a los más comprometidos", señaló la organización.

En una encuesta anterior, esta ya había detectado que el 61 % de los viajeros de larga distancia en tren han evitado viajar al menos en una ocasión por la complejidad para reservar.

Además, de media, se tarda un 70 % más en reservar un billete de tren que un billete de avión, según la universidad austríaca de St. Pölten, algo que podría deberse a que es imposible reservar algunas de las rutas más populares desde la web de cualquiera de los operadores implicados, según T&E.

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Es el caso del trayecto desde Lisboa hasta Madrid, dónde ni Renfe ni Comboios de Portugal ofrecen comprar el billete para el trayecto completo, o la que une Barcelona con Milán, dónde ni la operadora española ni la italiana Trenitalia permiten hacerlo.

En el caso de París-Roma, solo Trenitalia ofrece un billete para todo el trayecto, mientras que en el Ámsterdam-Milán solo la neerlandesa NS lo permite.

El análisis revela que las plataformas de reservas independientes ofrecen más opciones de viajes transfronterizos, permitiendo comprar de una vez el ticket para el 77 % de los viajes de más de 900 kilómetros, pero los precios pueden ser hasta seis veces superiores que en las páginas web de los operadores ferroviarios.

Por otro lado, T&E subraya que en más de la mitad de las rutas analizadas (59 %) los operadores no muestran las opciones de sus competidores, y en un 86 % de los casos, los operadores ya establecidos no venden en sus páginas web billetes de los nuevos operadores.

"Esto es un golpe al bolsillo de los pasajeros. Los billetes de Renfe son de media un tercio más caros que los de sus competidores", señala la organización ecologista, cuyo cálculo se basa en datos de la CNMC.

A la vista de las conclusiones, T&E llama a la Comisión Europea a solucionar el problema en su próxima propuesta de Billete Único, en la que regulará precisamente las ventas de los tickets para diferentes medios de transporte y que se espera para mayo.

"Este paquete ofrece una oportunidad crucial para simplificar y mejorar la experiencia de reserva de billetes de tren europeos para los pasajeros, permitiendo que personas de toda la UE elijan un transporte respetuoso con el clima con plenos derechos como pasajeros", afirmaron.