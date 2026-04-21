Ordenan nueva prisión para exjuez ecuatoriano investigado que intentó entrar a Colombia

El hombre, identificado como Christian Quito Carpio, pretendió ingresar a Colombia de forma irregular sin registrar su salida en Ecuador y fue detenido y puesto a las órdenes de las autoridades judiciales, según dijo en ese entonces el ministro del Interior, John Reimberg.

Horas después, se lo envió a la cárcel de manera preventiva por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Este martes, la Fiscalía pidió a un juez que cambie las medidas alternativas a la prisión que se le habían dictado en un caso de presunta asociación ilícita por el que está procesado junto a otras tres personas, denominado como Fachada, pues las había incumplido al intentar salir del país.

En este caso, la Fiscalía investiga a una presunta red que involucra a jueces anticorrupción y abogados, quienes habrían supuestamente intentado favorecer a vinculados a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El juez que conoció la causa aceptó el pedido de la Fiscalía y dictó una segunda orden de prisión preventiva para Quito.