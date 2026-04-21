Paraguay ratifica apoyo a Taiwán tras suspensión de visita de presidente Lai a Esuatini

"El Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay condena las presiones y la coacción económica de China que forzaron la cancelación de los permisos de vuelo para la visita oficial del presidente de la República de China (Taiwán) a Eswatini", publicó la Cancillería en la red X.

Paraguay, el único aliado diplomático de Taiwán en Suramérica, reafirmó su respaldo a la isla y "el derecho de las naciones a relacionarse libremente sin interferencias".

En la misma línea se pronunció el presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, Raúl Latorre, quien dijo en X que la negativa de sobrevuelo fue "injustificada y repentina" y que "representa una nueva agresión sin precedentes contra la libertad y la autodeterminación" de Taiwán.

El secretario general de la Presidencia de Taiwán, Pan Men-an, explicó este martes en una comparecencia que Seychelles, Mauricio y Madagascar retiraron "de forma inesperada y sin justificación" las autorizaciones para el vuelo, lo que obligó a cancelar el viaje de Lai.

Según Pan, la decisión respondió a una "coerción económica" por parte de China y la calificó de "sin precedentes", al señalar que es la primera vez que un presidente taiwanés se ve forzado a suspender una visita al extranjero por este motivo.

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El Gobierno taiwanés no precisó si el viaje será reprogramado, mientras que los países implicados en la revocación de los permisos no han detallado públicamente las razones de su decisión.

Esuatini es el único país africano que tiene lazos diplomáticos con Taiwán, una isla considerada por China como una "provincia rebelde" y que tiene en total doce aliados oficiales en el mundo.