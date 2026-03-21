Más de 130 nuevos ingenieros se gradúan en la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay

Los egresados de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay corresponden a las carreras de Ingeniería Civil, Industrial, Informática y Electromecánica, formados bajo estándares académicos internacionales.

La institución es considerada una de las más exigentes del país, tanto por su proceso de ingreso como por la rigurosidad de sus programas.

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Peña resaltó el esfuerzo y el rol de la familia

Durante su discurso, el presidente Santaigo Peña recordó su propia etapa como estudiante y resaltó el sacrificio que implica completar una carrera universitaria.

Subrayó además el acompañamiento familiar como un factor clave en el proceso de formación de los jóvenes profesionales.

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Educación como herramienta de desarrollo

El mandatario sostuvo que el crecimiento del país depende de la formación de capital humano calificado y afirmó que el desarrollo “no tiene atajos”.

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En ese sentido, señaló que iniciativas como la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay forman parte de una estrategia para impulsar la industrialización y generar mayores oportunidades.

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Relación con Taiwán y formación de alto nivel

Peña destacó la cooperación con la República de China (Taiwán), señalando que la universidad es fruto de una relación basada en valores y visión de futuro.

Recordó que el proyecto surgió con el objetivo de formar ingenieros capaces de competir a nivel internacional y responder a las demandas del mercado global.

Mensaje a los graduados

El jefe de Estado instó a los egresados a no ponerse límites y a perseverar ante los desafíos.

“Los paraguayos no tenemos límites, muchas veces el límite es el que nosotros mismos nos ponemos”, expresó.

Apuesta a largo plazo

El presidente afirmó que la educación es una inversión estratégica para el país y que el fortalecimiento de la formación técnica y científica será clave para el futuro.

Sostuvo que cada egresado representa una oportunidad para avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en el conocimiento.