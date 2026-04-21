Perú impulsa una iniciativa regional de seguridad en los puertos de Suramérica

El tema forma parte de la III Reunión Técnica sobre la Alianza Sudamericana, que fue inaugurada este martes por el canciller peruano, Hugo de Zela.

Durante la cita, que se prolongará hasta este miércoles, los participantes abordarán aspectos de control portuario, integridad de la cadena logística y cooperación operativa orientada a la prevención de la corrupción, así como el uso de nuevas herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial (IA).

En la reunión participaron el ministro peruano de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; la oficial a cargo de los Programas en Perú de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Zoila Macavilca; y la embajadora del Reino Unido en Lima, Su-Lin Garbett-Shiels.

Además de autoridades nacionales y representantes de organismos internacionales, también asistieron especialistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Surinam y Uruguay.

"El Perú reitera su plena disposición para continuar impulsando este proceso hasta su consolidación como un mecanismo regional que contribuya de manera decidida a mejorar la seguridad portuaria y a robustecer la lucha contra el crimen organizado transnacional", señaló De Zela durante la inauguración de la cita técnica.

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El canciller peruano sostuvo que las reuniones previas permitieron plasmar una visión compartida sobre la amenaza que enfrentan los puertos de la región y destacó que ahora se podrá identificar y sistematizar experiencias nacionales, de cooperación internacional y el uso de la IA en seguridad portuaria, así como proyectar nuevas iniciativas en la materia.

El ministro Prieto agregó, por su parte, que la iniciativa peruana permite recoger y unificar las mejores prácticas de la región, en un contexto en el que más del 80 % del comercio internacional se moviliza por vía marítima.

"El Perú reafirma su compromiso de liderar esfuerzos de cooperación regional, intercambiar información y aplicar mejores prácticas para tener puertos más seguros, eficientes y competitivos, que sigan siendo motores de desarrollo y oportunidades para el país y toda Sudamérica", indicó.

Por su parte, las representantes de Unodc y del Reino Unido destacaron la importancia de este esfuerzo regional y señalaron que la adopción de estándares comunes es la vía para interrumpir las economías ilícitas y salvaguardar el comercio legal en Sudamérica.

La reunión técnica continuará este miércoles en el Centro de Control, Comunicación y Respuesta de Emergencias de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), donde las delegaciones conocerán los sistemas de monitoreo y gestión de riesgos implementados en Perú, así como las experiencias operativas en el puerto limeño del Callao, el más importante del país.