Perú y Canadá fortalecen cooperación bilateral y desarrollo asociaciones público-privadas

El acuerdo impulsará la colaboración, el diálogo y el intercambio de información para identificar y estructurar oportunidades de inversión en sectores estratégicos como transporte, irrigación y desarrollo urbano, aprovechando la experiencia de Canadá en la implementación de proyectos bajo el esquema APP, informó un comunicado oficial.

"El memorando que suscribimos hoy nos permite ampliar las alternativas para estructurar y ejecutar proyectos de infraestructura en el país", señaló al respecto el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio.

Agregó que desde la agencia que dirige se busca "generar condiciones que faciliten la participación de inversionistas internacionales y contribuyan al cierre de brechas en sectores prioritarios" de su país.

A su turno, el embajador de Canadá en Perú, Jean Dominique Ieraci, destacó que "este memorando es una herramienta práctica para avanzar juntos, convertir ideas en proyectos y proyectos en resultados que impacten positivamente en la vida de los peruanos".

Proinversión añadió que el acuerdo "abre nuevos canales" para que Perú y las empresas canadienses trabajen de manera conjunta mediante el modelo de contratación de la CCC, aprovechando la experiencia internacional de ese país en el desarrollo de infraestructura.

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La agencia peruana impulsa un portafolio de proyectos de APP y Proyectos en Activos (PA) para este año que asciende a 18.000 millones de dólares, en sectores como transporte, agua y saneamiento, energía e infraestructura social.