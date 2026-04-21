Perú y la UE firman acuerdo para impulsar la modernización y sostenibilidad del transporte

El contrato fue firmado entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el embajador de la UE en Perú, Jonathan Hatwell, y forma parte de la estrategia de inversiones sostenibles de la Unión Europea, Global Gateway, que impulsa el desarrollo de infraestructuras de calidad, resilientes y sostenibles, basadas en estándares internacionales.

"La conectividad no es solo una cuestión de infraestructuras, sino también de oportunidades, competitividad y cohesión territorial", destacó Hatwell.

"A través de Global Gateway (la estrategia europea para canalizar decenas de millones de dólares en el mundo para la transición hacia una economía verde), la Unión Europea aspira a ser un socio del Perú en el desarrollo de soluciones sostenibles y de alta calidad", añadió.

El acuerdo establece una agenda de cooperación orientada a transformar el sistema de transporte de Perú mediante soluciones sostenibles, eficientes e inclusivas, poniendo énfasis en fortalecimiento de los marcos regulatorios, la planificación sectorial y las capacidades institucionales.

"El acuerdo que hoy suscribimos tiene especial relevancia, pues nos permite acceder a asistencia técnica de alto nivel y avanzar con mayor solidez hacia un sistema de transportes y comunicaciones más eficiente y preparado para los desafíos del futuro", señaló el ministro de Transporte y Comunicaciones, Aldo Prieto.

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En este marco, la Unión Europea reafirmó su interés estratégico en el desarrollo del sector ferroviario y logístico, clave para la competitividad, la integración territorial y la transición hacia una economía baja en carbono.

"Para la UE, el ferrocarril es un verdadero vector de transformación económica y territorial. Queremos acompañar al Perú no solo en el desarrollo de proyectos, sino también en la construcción de un marco regulatorio sólido que facilite la inversión y el crecimiento sostenible del sector", señaló Hatwell.

Por otro lado, la UE añadió que los teleféricos urbanos se posicionan como una de las prioridades de la cooperación, por su capacidad de ofrecer soluciones rápidas, sostenibles e inclusivas en entornos urbanos complejos.

De hecho, la Unión Europea financia el perfil de inversión del teleférico entre los distritos de Lima de San Juan de Lurigancho e Independencia, una iniciativa que permitirá mejorar la conectividad en una de las zonas más densamente pobladas de la capital, reduciendo significativamente los tiempos de viaje.

Además, el acuerdo también prioriza el cierre de la brecha digital, un desafío para el desarrollo inclusivo del país y el fortalecimiento de la cohesión territorial, pues en las zonas rurales solo cuatro de cada diez hogares cuentan con acceso a internet.

En este contexto, la Unión Europea promoverá soluciones innovadoras que combinen infraestructuras terrestres y tecnologías satelitales, con el objetivo de garantizar conectividad de calidad en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas más remotas.