Plataforma de streaming china, criticada por crear una base de datos de actores para IA

La compañía defendió la iniciativa, conocida como NaDou Pro, asegurando que se trata de una herramienta para conectar a creadores de contenidos con intérpretes interesados en proyectos que utilicen IA y que su participación requerirá autorizaciones independientes, recogió el diario shanghainés The Paper.

El vicepresidente senior de la compañía, Liu Wenfeng, reveló este lunes en la Conferencia Mundial de iQiyi que más de 100 celebridades se habían unido a la plataforma para conectarse con creadores de contenido generado por inteligencia artificial interesados en utilizar su imagen.

Posteriormente, estudios y clubes de fans de varios artistas publicaron mensajes en los que negaban haber firmado acuerdos de licencia relacionados con inteligencia artificial.

El anuncio generó controversia en internet, donde algunos usuarios cuestionaron el impacto de la IA en la industria y sobre si debería reemplazar a los actores humanos.

"Si los actores son sustituidos por IA, ¿qué calidez quedará en las obras artísticas?", señalaba un comentario en la red social Weibo recogido por The Paper, mientras que otros defendían que "la intención original de la IA es servir mejor a la humanidad, no reemplazarla".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Frente a las críticas, la compañía aclaró que la adhesión a esta base de datos implica la disposición de los artistas a participar en proyectos impulsados por IA, pero que la participación en proyectos concretos o la asunción de determinados papeles requiere negociaciones y autorizaciones independientes.

El uso de la inteligencia artificial en la industria audiovisual china se ha convertido en un foco de tensión, al generar preocupaciones sobre los derechos de imagen, la ética profesional y la seguridad laboral en el país.

El Comité de Actores de la Federación China de Organizaciones Sociales de Radio y Televisión emitió a principios de marzo un comunicado en el que criticó el intercambio de rostros generado por inteligencia artificial (IA), la clonación de voz o el uso de sus imágenes y audios para el entrenamiento de modelos inteligentes.