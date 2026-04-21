Policía paraguaya recupera fármacos contra diabetes que iban a zona fronteriza con Brasil

En su sitio en internet, el rotativo ABC Color informó que las cajas de tirzepatida recuperadas se hallaban ocultas en una reserva natural del departamento de Paraguarí (centro), a más de 160 kilómetros del departamento de Cordillera, donde más temprano se produjo el asalto.

Un video divulgado por el medio muestra a un agente de la Policía recuperando los fármacos que estaban en el techo falso de un establecimiento dentro de la reserva.

De acuerdo con la información, la Policía "demoró" al vigilante del establecimiento y halló un carné de conducir.

Además, las autoridades incautaron inhibidores de señal telefónica "de alta tecnología".

Más temprano, un grupo armado conformado por unos 15 sujetos a bordo de cinco vehículos interceptó en el departamento de Cordillera -a unos 60 kilómetros de la capital del país, Asunción- un camión que transportaba conservadoras con ampollas de tirzepatida.

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El jefe de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional, comisario Hugo Grance, dijo a la radio ABC Cardinal que el hecho era "de gran magnitud" en vista de la "logística" que usaron los delincuentes.

Grance también dijo que en el mercado informal, donde la demanda es alta, cada caja de ese medicamento se vende entre los 450.000 y los 600.000 guaraníes (entre 70 y 95 dólares), lo que reportaría a los delincuentes ganancias de hasta 342.000 dólares.

En enero pasado, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) alertó sobre el robo en farmacias del país de medicamentos inyectables contra la obesidad y la diabetes, que se presume luego son comercializados de manera "ilegal" en las fronteras con Brasil y Argentina.