República Dominicana reclama el derecho a navegar en medio de las tensiones en Ormuz

"El acceso libre, seguro y continuo a las rutas marítimas resulta indispensable para garantizar la comunicación entre las naciones, el abastecimiento oportuno de bienes y servicios, y la sostenibilidad de las actividades comerciales", subrayó el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano en un comunicado.

Aunque no lo cita directamente, el documento oficial se emite tras el cierre del estrecho de Ormuz, el que tanto Estados Unidos como Irán reclaman su control, y por donde se transporta el 20 % del petróleo que se consume en el mundo.

"República Dominicana reitera su firme compromiso con el respeto irrestricto del derecho internacional e insta a todos los Estados a abstenerse de adoptar medidas que limiten o vulneren la libre navegación fuera de los marcos legalmente establecidos", expresó la Cancillería.

El texto apuntó que la preservación de la libertad de navegación no solo constituye una obligación jurídica, sino también una condición "indispensable" para la prosperidad económica, la convivencia pacífica y el bienestar de los pueblos.

El documento hizo referencia a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), "en el que se consagran principios fundamentales como la libertad de navegación, el paso inocente en el mar territorial y el paso en tránsito por los estrechos utilizados para la navegación internacional".

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El Gobierno dominicano exhortó al "fortalecimiento" de la cooperación internacional y al apego a normas claras, previsibles y equitativas que garanticen un entorno marítimo seguro y estable.

Los ataques a buques, controles estrictos y un cerco naval en el estrecho de Ormuz en el contexto de la guerra entre EE.UU., Israel e Irán, han reducido el tráfico, agravado la tensión internacional y elevado los precios energéticos.

República Dominicana se encuentra entre los países que han decretado subidas en los precios de los combustibles.