Rusia afirma haber repelido ataque contra empresa en la región de Samara

"Esta noche los drones enemigos volvieron a intentar atacar una empresa industrial en la región de Samara", escribió en su cuenta de MAX, sin dar detalles de la instalación atacada.

Indicó que "según informaciones preliminares no hay muertos ni heridos" y los servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos.

A su vez, la sureña región de Rostov del Don fue objeto de un ataque masivo contra la ciudad de Taganrog y once distritos, según el gobernador local, Yuri Slusar.

En el ataque, señaló, participaron más de 40 drones ucranianos.

Indicó que no hubo víctimas, pero en una localidad del distrito Aksai resultaron dañados dos edificios y en la localidad Persianovski recibió daños la infraestructura ferroviaria, afectando el trabajo de siete trenes.

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Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche las defensas antiaéreas "interceptaron y aniquilaron 97 drones ucranianos de ala fija" sobre ocho regiones rusas y el mar Negro.