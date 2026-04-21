Turquía destaca que la inversión en energías limpias da estabilidad en tiempos de crisis

"Invertir en fuentes de energía alternativas, en particular para fomentar la diversidad energética, es sinónimo de estabilidad, resiliencia y desarrollo limpio", dijo Kurum durante su intervención en la apertura del 17º Diálogo sobre el Clima de Petersberg.

Kurum aludió a la inversión en energías renovables como una lección frente a crisis energéticas como la actual.

"Los sistemas energéticos (...) están atravesando una crisis mundial por segunda vez en cuatro años. Pero esta crisis nos ha demostrado claramente que los combustibles fósiles no garantizan la seguridad del suministro energético", apuntó.

Posteriormente, en una rueda de prensa junto a sus homólogos de Alemania y Australia, Carsten Schneider y Chris Bowen, respectivamente, Kurum afirmó que la actual crisis por la guerra en Irán muestra que "los combustibles fósiles no garantizan la seguridad del suministro energético".

"Sabemos que depender exclusivamente de los combustibles fósiles significa abocarnos a la volatilidad, la inseguridad y el colapso climático", indicó.

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"Las energías renovables son el mejor método alternativo" para "la diversificación, la estabilidad, la resiliencia y el desarrollo limpio", planteó, al tiempo que se mostró comprensivo con naciones que, ante crisis energética global como la actual, temporalmente tienen que pausar su ritmo de inversión en energías limpias.

"Muchos países del mundo comenzaron a trabajar e invertir en fuentes de energía limpia, pero, debido a esta crisis energética emergente, se vieron obligados, sin quererlo, a volver a recurrir a los combustibles fósiles", declaró el ministro turco.

"Sin embargo, esto es algo temporal y debemos analizar la situación en su conjunto", agregó, al tiempo que señaló que si bien "las crisis son inevitables, en última instancia y desde una perspectiva global, todos los países deben ser independientes, y esto debe basarse en fuentes de energía limpia".

Además, el ministro turco reivindicó que la COP31, que tendrá por primera vez a otro país que no sea el anfitrión presidiendo las negociaciones, en este caso Australia en la figura de Bowen, también abrirá "una nueva era de cooperación".

"La COP31 marcará el inicio de una nueva era de cooperación y colaboración", remarcó Kurum sobre una conferencia en la que Turquía desempeñará el liderazgo político de la cumbre de líderes y de la Agenda de Acción.

Kurum prometió que los trabajos de la COP31 constituirán un proceso "colaborativo" que no dejará rezagados y que estará orientado hacia soluciones, en un contexto geopolítico marcado por la caída de multilateralismo.

"Pese a que el multilateralismo ha caído, no ha desaparecido completamente. Muchos países aún quieren soluciones compartidas", manifestó Kurum.

Asimismo, Kurum planteó que en la COP31 se tendrá que "reforzar" el apoyo al Acuerdo de París, acordado en 2015 para limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 ºC, preferiblemente 1,5 ºC, tras hacerse oficial este año la salida de dicho entendimiento de EE. UU. bajo el presidente Donald Trump.

En este sentido, según Kurum, destacó que será fundamental tanto la "tercera ronda de reposición del Fondo Verde para el Clima" como los esfuerzos para "aumentar las asignaciones destinadas al Fondo para Respuestas a las Pérdidas y los Daños".

El primero de los fondos tiene por objetivo contribuir en la prevención y la adaptación frente al cambio climático, mientras que el segundo busca compensar impactos del calentamiento global.