Una jueza federal pide la liberación de familia egipcia detenida por casi un año en Texas

La jueza de instrucción Elizabeth Chestney, del Distrito Oeste de Texas recomendó ayer que se concediera la petición de habeas corpus de Hayam El-Gamal y sus cinco hijos, recluidos en el centro de detención de Dilley, a las afueras de San Antonio, desde junio del año pasado.

El tribunal programó ya para este jueves una audiencia ante el juez federal Fred Biery, donde se analizará la recomendación de Chestney y los argumentos de los abogados.

El esposo de Hayam, Mohamed Sabry Soliman, fue arrestado el año pasado y fue acusado por ser el presunto autor de un ataque contra un grupo de personas que participaban en una marcha pro-Israel en Colorado. La familia está en EE.UU. desde 2022 y tienen una solicitud pendiente de asilo.

Hayam y sus abogados sostienen que la familia no tenía conocimiento sobre los planes de Soliman, y un agente del FBI corroboró esto ante un tribunal federal. Tras el arresto, Hayam solicitó legalmente el divorcio.

Desde el arresto inicial intentaron pedir su libertad. Un juez de migración en septiembre les concedió libertad bajo fianza, pero DHS apeló la decisión.

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En febrero de este año, los abogados de Hayam presentaron la solicitud de habeas corpus, donde alegan que el Gobierno violó el derecho al debido proceso de la familia.

Hayam y sus hijos se sienten "emocionados por las recomendaciones de la jueza de instrucción y se sienten reinvidicados", señaló a EFE Chris Goodshall, uno de sus abogados.

"Tienen esperanza de que podrán salir pero también sienten miedo porque, en cada punto del último año, el Gobierno ha usado toda clase de trucos para mantenerlos detenidos", agregó.

En el documento de recomendación, al que tuvo acceso EFE, la jueza de instrucción aseguró que la "privación de libertad" que la familia está sufriendo es "considerable" y subrayó las consecuencias negativas que la detención tiene en los menores de edad.

"Cada día adicional que un niño pasa detenido aumenta el riesgo de que sufra efectos adversos graves y duraderos en su desarrollo psicológico y físico", señaló la magistrada.

Hayam tiene dos gemelos de cinco años, un hijo de nueve, uno de 16 y una hija de 18 años. Esta última fue separada del resto de la familia dentro del centro de detención, en lo que los abogados aseguran fue una medida retaliatoria por haber hablado con varios medios de comunicación.

La jueza también determinó que es "incuestionable" que la familia esté siendo "señalada por el Gobierno" debido a los actos del padre, "pese a que no ha habido evidencia de que estuvieran afiliados o que tuvieran conocimiento de lo que iba a suceder".

El mismo día que la familia fue arrestada, Trump hizo dos publicaciones en la plataforma Truth sobre el caso: "podrían ser deportados tan pronto como esta noche", y "seis boletos sin retorno para la esposa de Mohamed y sus cinco hijos".

Al menos un familiar de Hayam, ciudadano estadounidense, ha sido también señalado por las autoridades y ha sido sujeto a "intimidación e interrogatorios" por su relación con ella y sus hijos, según documentos judiciales.

Durante estos diez meses en detención, la familia y sus abogados denunciaron falta de atención médica y condiciones inadecuadas en Dilley, un centro de detención que ha generado amplias críticas y rechazo por parte de organizaciones en defensa de los derechos humanos, políticos opositores y artistas.

Casi 400 personas, entre ellas 77 niños y 244 mujeres adultas, permanecen actualmente retenidas en Dilley, según datos entregados a principios de mes por los legisladores demócratas Greg Casar y Joaquín Castro.

En el último año, más de 6.200 menores de edad fueron detenidos en centros para migrantes en Estados Unidos en el último año, según informaron los congresistas.